18:02 30.04.2026 (обновлено: 19:11 30.04.2026)
Путин призвал активнее привлекать ветеранов СВО в органы власти

© РИА Новости / POOL | Президент Владимир Путин
Президент Владимир Путин. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин заявил, что ветеранов спецоперации нужно активнее привлекать для работы в органах власти.
  • Он отметил, что дагестанцы в зоне СВО показывают себя с лучшей стороны, и призвал искать и продвигать таких кандидатов на местах.
  • Участники встречи вспомнили программу "Время героев", в рамках которой сейчас обучаются порядка 50 человек.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ветеранов спецоперации нужно активнее привлекать для работы в органах власти.
"Нам нужно активнее привлекать к работе на всех уровнях и во всех ветвях власти людей, которые показали себя в зоне боевых действий в ходе специальной военной операции", - сказал Путин в ходе встречи с представителями Республики Дагестан.
Президент отметил, что дагестанцы в зоне СВО показывают себя с самой лучшей стороны, причем и рядовые, и на самых высоких, командных должностях.
"Ребят много хороших, грамотных, стремящихся к тому, чтобы работать на пользу и малой родины, и всей России", - сказал Путин и попросил участников встречи самим искать таких кандидатов на местах и продвигать их.
В свою очередь, участники встречи вспомнили программу "Время героев", отметив, что по ней сейчас обучаются порядка 50 человек и ожидается, что летом они все будут трудоустроены.
"Давайте прямо скажем, они чистые ребята, поэтому надо их подтаскивать", - добавил президент.
