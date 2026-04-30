Путин призвал активнее привлекать ветеранов СВО в органы власти

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ветеранов спецоперации нужно активнее привлекать для работы в органах власти.

"Нам нужно активнее привлекать к работе на всех уровнях и во всех ветвях власти людей, которые показали себя в зоне боевых действий в ходе специальной военной операции", - сказал Путин в ходе встречи с представителями Республики Дагестан

Президент отметил, что дагестанцы в зоне СВО показывают себя с самой лучшей стороны, причем и рядовые, и на самых высоких, командных должностях.

"Ребят много хороших, грамотных, стремящихся к тому, чтобы работать на пользу и малой родины, и всей России", - сказал Путин и попросил участников встречи самим искать таких кандидатов на местах и продвигать их.

В свою очередь, участники встречи вспомнили программу "Время героев", отметив, что по ней сейчас обучаются порядка 50 человек и ожидается, что летом они все будут трудоустроены.