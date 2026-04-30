Путин поддержал кандидатуру Щукина на пост главы Дагестана

Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:59 30.04.2026 (обновлено: 18:17 30.04.2026)
Путин поддержал кандидатуру Федора Щукина на пост главы Дагестана

© Фото : Верховный суд Республики Дагестан
Фёдор Щукин
Фёдор Щукин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин поддержал кандидатуру Федора Щукина на пост главы Дагестана.
  • Федора Щукина, председателя Верховного суда Дагестана, знают и уважают за его порядочность, последовательность и честность, добавил президент.
  • Главу Дагестана избирают депутаты Народного собрания республики из числа кандидатур, представленных президентом Российской Федерации.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал кандидатуру главы председателя Верховного суда Дагестана Федора Щукина на пост главы республики.
Главу Дагестана избирают депутаты Народного собрания республики из числа кандидатур, представленных президентом Российской Федерации. Председатель правительства Дагестана назначается главой республики с согласия Народного собрания.
"Что касается председателя Верховного суда (Дагестана - ред.), он и в Москве известен. В силу того, как он осуществляет свои функции судебные, он человек порядочный, последовательный и честный. И, без всякого сомнения, при решении и текущих, и перспективных вопросов будет, без всякого сомнения, исходить из интересов людей… Да, пожалуйста, я не против. Давайте так и сделаем", - сказал Путин в ходе встречи с представителями Республики Дагестан.
Вчера, 18:06
 
Владимир ПутинРеспублика ДагестанРоссияМоскваПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала