Путин поддержал кандидатуру Щукина на пост главы Дагестана

- Владимир Путин поддержал кандидатуру Федора Щукина на пост главы Дагестана.
- Федора Щукина, председателя Верховного суда Дагестана, знают и уважают за его порядочность, последовательность и честность, добавил президент.
- Главу Дагестана избирают депутаты Народного собрания республики из числа кандидатур, представленных президентом Российской Федерации.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал кандидатуру главы председателя Верховного суда Дагестана Федора Щукина на пост главы республики.
Главу Дагестана избирают депутаты Народного собрания республики из числа кандидатур, представленных президентом Российской Федерации. Председатель правительства Дагестана назначается главой республики с согласия Народного собрания.
"Что касается председателя Верховного суда (Дагестана - ред.), он и в Москве известен. В силу того, как он осуществляет свои функции судебные, он человек порядочный, последовательный и честный. И, без всякого сомнения, при решении и текущих, и перспективных вопросов будет, без всякого сомнения, исходить из интересов людей… Да, пожалуйста, я не против. Давайте так и сделаем", - сказал Путин в ходе встречи с представителями Республики Дагестан.