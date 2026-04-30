Путин верит, что в Дагестане сложится команда, опирающаяся на местные кадры

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что в Дагестане сложится команда, которая будет опираться на местные кадры.
"В этом смысле, конечно, буду очень рассчитывать на то, что сложится команда. Команда, опирающаяся, прежде всего, на местные кадры, на местных руководителей", - сказал Путин в ходе встречи с представителями республики.
Путин ранее сообщил, что глава Республики Дагестан Сергей Меликов переходит на другую работу, его срок заканчивается в сентябре.
Главу Дагестана избирают депутаты народного собрания республики из числа кандидатур, представленных президентом Российской Федерации. Председатель правительства Дагестана назначается главой республики с согласия народного собрания.