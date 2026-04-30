Путин предложил обсудить ликвидацию последствий паводка в Дагестане

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин провел встречу с представителями Народного собрания Дагестана.
- На встрече он заявил, что хочет обсудить ликвидацию последствий паводка в республике.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с представителями Народного собрания Дагестана заявил, что хочет обсудить ликвидацию последствий паводка в республике.
"Я пригласил вас для того, чтобы несколько вопросов обсудить. Первый - кадровый, а второй - текущий, связанный с паводками. Хотел ваше мнение услышать, как идет работа по преодолению последствий", - обратился Путин к участникам встречи.