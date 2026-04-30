17:49 30.04.2026 (обновлено: 18:12 30.04.2026)
Путин обсудил вопросы выборов будущего главы Дагестана

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с представителями народного собрания Дагестана вопросы выборов будущего главы республики.
Президент в ходе встречи напомнил, что срок главы Республики Дагестан Сергея Меликова заканчивается в сентябре, он переходит на другую работу. Президент отметил вклад главы Дагестана.
"Самое главное здесь, чтобы во главе республики появился человек, который "а" - в состоянии решать настоящие задачи, "б" - знает, что и как надо делать с учётом того, что было сделано до настоящего времени, и "в" - это, наверное, самое главное, пользуется уважением у людей, доверием у людей. Вот это основное", - сказал Путин в ходе встречи с представителями Республики Дагестан.
Президент отметил, что Дагестан очень многонациональная республика, где существует особый порядок приведения к власти руководителя.
"Он избирается депутатами народного собрания по представлению президента Российской Федерации. Но прежде чем это сделать, я хотел как раз увидеться с вами, поговорить с вами, посоветоваться, услышать ваше мнение", - подчеркнул он.
Магомед Рамазанов - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
Путин поддержал выдвижение Рамазанова на пост главы правительства Дагестана
Вчера, 18:06
 
