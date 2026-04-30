Путин поговорил с супругами, вернувшимися из зоны СВО

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин познакомился с супругами Родионом и Кристиной Пуйко, которые вернулись из зоны СВО, и поговорил с ними о детях, семье, восстановлении после ранения и жизни в родном городе.
Экскурсию для главы государства провел генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль. Он представил Путину супругов Родиона и Кристину Пуйко из Ямало-Ненецкого автономного округа.
Оба они - ветераны СВО, однако служили в разных подразделениях. Родион командовал взводом штурмового отряда, а сейчас проходит обучение в школе кадрового резерва "Герои Ямала". Кристина была медсестрой медицинской роты мотострелкового полка. Она рассказала президенту немного о своей семье, отметив, что ее отец продолжает служить в зоне СВО, а брат поступил в Военно-медицинскую академию имени Кирова в Петербурге и в будущем хочет стать военным нейрохирургом.
"Сложная профессия", - оценил Путин этот выбор.
Девушка сказала, что ее муж в ходе СВО был тяжело ранен, нижние конечности парализовало, но благодаря врачам он смог восстановиться и снова ходит.
Супруги рассказали и о своей нынешней жизни на Ямале.
"Салехард развивается хорошо, хорошими темпами", - отметил Путин.
Боец подтвердил, что город сильно изменился за то время, пока они были на фронте.
"А дети есть у вас?", - поинтересовался Путин.
Супруги заверили, что "работают над этим". "Мы очень работаем", - добавила Кристина.
Президент улыбнулся и на прощание обнял семейную пару.
