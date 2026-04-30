Путин поговорил с супругами, вернувшимися из зоны СВО

Президент РФ Владимир Путин встретился с супругами Родионом и Кристиной Пуйко, которые вернулись из зоны СВО. 30 апреля 2026

Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Путин встретился с супругами Родионом и Кристиной Пуйко, которые вернулись из зоны СВО.

Он пообщался с ними о детях, семье, восстановлении после ранения и жизни в родном городе Салехарде.

Родион Пуйко командовал взводом штурмового отряда и сейчас проходит обучение в школе кадрового резерва "Герои Ямала", а его супруга была медсестрой медицинской роты мотострелкового полка.

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин познакомился с супругами Родионом и Кристиной Пуйко, которые вернулись из зоны СВО, и поговорил с ними о детях, семье, восстановлении после ранения и жизни в родном городе.

Путин в четверг приехал в столичный " Манеж ", где в эти дни проходит просветительский марафон "Знание. Первые". На площадке марафона президент ознакомился с экспозицией о героях СВО, среди которых есть представители разных народов России

Оба они - ветераны СВО, однако служили в разных подразделениях. Родион командовал взводом штурмового отряда, а сейчас проходит обучение в школе кадрового резерва "Герои Ямала". Кристина была медсестрой медицинской роты мотострелкового полка. Она рассказала президенту немного о своей семье, отметив, что ее отец продолжает служить в зоне СВО, а брат поступил в Военно-медицинскую академию имени Кирова Петербурге и в будущем хочет стать военным нейрохирургом.

"Сложная профессия", - оценил Путин этот выбор.

Девушка сказала, что ее муж в ходе СВО был тяжело ранен, нижние конечности парализовало, но благодаря врачам он смог восстановиться и снова ходит.

Супруги рассказали и о своей нынешней жизни на Ямале

"Салехард развивается хорошо, хорошими темпами", - отметил Путин.

Боец подтвердил, что город сильно изменился за то время, пока они были на фронте.

"А дети есть у вас?", - поинтересовался Путин.

Супруги заверили, что "работают над этим". "Мы очень работаем", - добавила Кристина.