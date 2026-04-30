Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил расширить список языков малых народов для создания учебников - РИА Новости, 30.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:27 30.04.2026
Путин поручил расширить список языков малых народов для создания учебников

Путин предложил расширить список языков малых народов для создания учебников

© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями коренных малочисленных народов России в рамках просветительского марафона "Знание. Первые" в Москве
Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями коренных малочисленных народов России в рамках просветительского марафона Знание. Первые в Москве - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями коренных малочисленных народов России в рамках просветительского марафона "Знание. Первые" в Москве
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин предложил расширить перечень языков малых коренных народов для создания школьных учебников.
  • По словам Путина, в федеральном списке, по которому создаются учебники, 32 языка, но его необходимо расширить.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил расширить перечень языков малых коренных народов для создания школьных учебников.
Глава государства в четверг приехал в столичный "Манеж", где в эти дни проходит федеральный просветительский марафон "Знание. Первые", и провел встречу с представителями коренных малочисленных народов России. Во время беседы речь зашла о создании учебников на языках малых коренных народов.
"У нас есть список федеральный, по которым создаются эти учебники. По-моему, 32 языка, но, безусловно, нужно расширять этот список, нужно обязательно это сделать", - сказал Путин.
Президент отметил, что сейчас в этом перечне маловато языков, поэтому необходимо его расширить.
Бурый медведь - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
Путин рассказал о силе медведя
Вчера, 16:01
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинМанеж
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала