МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал о силе медведя: он плавает, лазает по деревьям, быстро бегает - зверь опасный и серьезный.
В ходе встречи с президентом воспитатели детского сада "Рябинка" в поселке городского типа Палана Камчатского края Кирилл Косыгин и Анна Чуприна рассказали Путину, что живут у Охотского моря, сильных морозов в населенном пункте нет, что позволяет семье гулять с детьми круглый год.
"Вот где медведей-то полно! Я серьезно, там они ходят кругом, как собаки бездомные. Правда-правда! Кругом, куда не повернешься, везде медведи, даже как-то жутковато", - сказал Путин на встрече с представителями коренных малочисленных народов России, которая проходит в ходе федерального просветительского марафона "Знание. Первые".
Президент поинтересовался у семьи из Палана, как они уживаются в соседстве с медведями. Косыгин в свою очередь рассказал Путину, что медведи могут летом проходить под окнами их дома, а по дороге в детский сад тоже может встретиться зверь.
"Аккуратно надо все равно. Зверь такой опасный. Начинает бежать быстрее, чем конь. Да, он плавает, лазает по деревьям. Серьезная машина!" - отметил Путин.