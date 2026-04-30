16:01 30.04.2026 (обновлено: 16:04 30.04.2026)
Путин рассказал о силе медведя

Путин назвал медведя опасным и серьезным зверем

Бурый медведь. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин рассказал о силе медведя, отметив, что тот плавает, лазает по деревьям и бегает быстрее коня.
  • Воспитатели детского сада "Рябинка" в поселке городского типа Палана Камчатского края рассказали Путину, что в их местности много медведей.
  • Путин поинтересовался у семьи из Палана, как они уживаются в соседстве с медведями.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал о силе медведя: он плавает, лазает по деревьям, быстро бегает - зверь опасный и серьезный.
В ходе встречи с президентом воспитатели детского сада "Рябинка" в поселке городского типа Палана Камчатского края Кирилл Косыгин и Анна Чуприна рассказали Путину, что живут у Охотского моря, сильных морозов в населенном пункте нет, что позволяет семье гулять с детьми круглый год.
"Вот где медведей-то полно! Я серьезно, там они ходят кругом, как собаки бездомные. Правда-правда! Кругом, куда не повернешься, везде медведи, даже как-то жутковато", - сказал Путин на встрече с представителями коренных малочисленных народов России, которая проходит в ходе федерального просветительского марафона "Знание. Первые".
Президент поинтересовался у семьи из Палана, как они уживаются в соседстве с медведями. Косыгин в свою очередь рассказал Путину, что медведи могут летом проходить под окнами их дома, а по дороге в детский сад тоже может встретиться зверь.
"Аккуратно надо все равно. Зверь такой опасный. Начинает бежать быстрее, чем конь. Да, он плавает, лазает по деревьям. Серьезная машина!" - отметил Путин.
