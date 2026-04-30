МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, какие чувства испытал, впервые побывав на подводной лодке.
В ходе встречи с президентом участник СВО из Вилючинска, Камчасткого края, Алексей Красильников признался Путину, что всегда хотел защищать Родину, а после экскурсии, где ему показали вживую подводные людки, у него появилась мечта служить на флоте. В 18 лет его мечта исполнилась: его призвали служить в краснознаменные подводные силы тихоокеанского флота (ТОФ).
"У нас полностью с вами совпадают впечатления. Я когда в первый раз пришел на подводную лодку, все такие же чувства испытал... Мощь такая", - сказал Путин на встрече с представителями коренных малочисленных народов России, которая проходит в ходе федерального просветительского марафона "Знание. Первые".
