Путин заявил о необходимости построить мост на Сахалин

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Мост на Сахалин нужно построить, несмотря на его высокую стоимость, заявил президент Владимир Путин.
"Дорогая история. Даже дело не в том, что мост дорогой, а в том, что прилегающая инфраструктура к этому мосту — вот самое дорогое, но все равно сделать нужно", — сказал он на встрече с представителями коренных малочисленных народов России.
Путин отметил, что в стране проживают 47 коренных малых народов, власти продолжат помогать им, в том числе с точки зрения оказания социальных услуг и поддержки традиционных промыслов. При реализации масштабных проектов по развитию Сибири, Дальнего Востока, Арктики будут учитывать их интересы.
Он также подчеркнул, что Россия сформировалась как союз народов, поэтому сила страны состоит в ее многообразии.
Вопрос о строительстве стационарной переправы на Сахалин неоднократно поднимался с середины XX века. Проект тоннеля между островом и материком задумывался еще в 50-х годах прошлого столетия, но тогда реализовать его не удалось. В 2007-м вопрос о соединении берегов мостом или тоннелем подняли вновь.
В августе 2021 года полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщил, что правительство работает над экономическим обоснованием строительства моста на Сахалин, но принимать такое значимое для страны решение может только глава государства.