Президент РФ Владимир Путин во время осмотра выставки "Герои спецоперации: подвиг единства", приуроченной к Году единства народов России и организованной в рамках просветительского марафона "Знание. Первые", в ЦВЗ "Манеж"

Президент РФ Владимир Путин во время осмотра выставки "Герои спецоперации: подвиг единства", приуроченной к Году единства народов России и организованной в рамках просветительского марафона "Знание. Первые", в ЦВЗ "Манеж"

Краткий пересказ от РИА ИИ Путину показали полноразмерный макет фрагмента трубы, задействованной в операции "Поток" в районе Суджи в Курской области, когда 800 российских бойцов вышли в тыл противника.

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину продемонстрировали полноразмерный макет фрагмента трубы, которая была задействована в операции "Поток" в курском приграничье.

Центральным элементом экспозиции стал полноразмерный макет элемента трубы газопровода "Уренгой - Помары - Ужгород". Именно такая труба была задействована при проведении операции "Поток" в районе Суджи Курской области , когда 800 российских бойцов шесть суток продвигались по трубе почти 15 километров и вышли в тыл противника.

Диаметр трубы составляет 1,4 метра. Все расстояние бойцы прошли согнувшись, в темноте, без достаточного количества воздуха, при температуре около плюс четырех градусов.