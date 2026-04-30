Путину показали макет фрагмента трубы, задействованной в операции "Поток" - РИА Новости, 30.04.2026
Специальная военная операция на Украине
 
15:07 30.04.2026
Путину показали макет фрагмента трубы, задействованной в операции "Поток"

Президент РФ Владимир Путин во время осмотра выставки "Герои спецоперации: подвиг единства", приуроченной к Году единства народов России и организованной в рамках просветительского марафона "Знание. Первые", в ЦВЗ "Манеж"
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путину показали полноразмерный макет фрагмента трубы, задействованной в операции "Поток" в районе Суджи в Курской области, когда 800 российских бойцов вышли в тыл противника.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину продемонстрировали полноразмерный макет фрагмента трубы, которая была задействована в операции "Поток" в курском приграничье.
Путин в четверг приехал в столичный "Манеж", где в эти дни проходит просветительский марафон "Знание. Первые". Президент на площадке марафона ознакомился с выставкой, посвященной героям специальной военной операции. Экскурсию для главы государства провел генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.
Центральным элементом экспозиции стал полноразмерный макет элемента трубы газопровода "Уренгой - Помары - Ужгород". Именно такая труба была задействована при проведении операции "Поток" в районе Суджи в Курской области, когда 800 российских бойцов шесть суток продвигались по трубе почти 15 километров и вышли в тыл противника.
Диаметр трубы составляет 1,4 метра. Все расстояние бойцы прошли согнувшись, в темноте, без достаточного количества воздуха, при температуре около плюс четырех градусов.
"Каждый может залезть и понять, как это - шесть дней, 15 километров, с ограниченным воздухом, водой, четыре градуса. Тяжелейший подвиг", - подчеркнул Древаль, демонстрируя президенту экспозицию.
Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии награждения победителей III Всероссийской муниципальной премии Служение. На втором плане: глава Беловского района, председатель ассоциации Совет муниципальных образований Курской области Николай Волобуев - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
Путин поблагодарил главу Беловского района Курской области за мужество
21 апреля, 15:52
 
