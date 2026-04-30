Путин пока не принял решения по часам перемирия на День Победы

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пока не принял решения по конкретным часам перемирия в зоне СВО на День Победы, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Помощник президента России Юрий Ушаков в среду сообщил, что Путин в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом проинформировал его о готовности объявить перемирие на период празднования Дня Победы.
"Речь идет о Дне Победы, но когда именно вступит в силу и когда именно прекратит действие, это будет решать президент. Пока этого решения еще по конкретике не принималось", - сказал Песков журналистам.