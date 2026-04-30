Более 1,2 тысячи машин ждут проезда по Крымскому мосту
13:34 30.04.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Автомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр - РИА Новости. Более 1,2 тысячи автомобилей ждут проезда по Крымскому мосту с обеих его сторон, сообщил инфоцентр.
Движение автотранспорта по Крымскому мосту, перекрытое в 03.11 мск, было возобновлено после полудня в четверг, мост был перекрыт девять часов , сообщили ранее в инфоцентре.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 650 транспортных средств. Время ожидания более двух часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 600 транспортных средств. Время ожидания около двух часов" , - сообщили в ведомстве.
По Крымскому мосту разрешен проезд легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые регионы или с помощью Керченской паромной переправы. В ноябре 2025 года был введен запрет на проезд по мосту электромобилей и гибридных авто.
Автомобили перед Крымским мостом со стороны Тамани - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
Минтранс рассказал о новациях в правилах проезда по Крымскому мосту
22 апреля, 09:55
 
