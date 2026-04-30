Более 1,2 тысячи машин ждут проезда по Крымскому мосту

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр - РИА Новости. Более 1,2 тысячи автомобилей ждут проезда по Крымскому мосту с обеих его сторон, сообщил инфоцентр.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту, перекрытое в 03.11 мск, было возобновлено после полудня в четверг, мост был перекрыт девять часов , сообщили ранее в инфоцентре.