Более 1,2 тысячи машин ждут проезда по Крымскому мосту

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр - РИА Новости. Более 1,2 тысячи автомобилей ждут проезда по Крымскому мосту с обеих его сторон, сообщил инфоцентр.
Движение автотранспорта по Крымскому мосту, перекрытое в 03.11 мск, было возобновлено после полудня в четверг, мост был перекрыт девять часов , сообщили ранее в инфоцентре.
По Крымскому мосту разрешен проезд легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые регионы или с помощью Керченской паромной переправы. В ноябре 2025 года был введен запрет на проезд по мосту электромобилей и гибридных авто.