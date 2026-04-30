Эрдоган и посол Вершинин обсудил вопросы сотрудничества Анкары и Москвы

АНКАРА, 30 апр - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с послом РФ Сергеем Вершининым в четверг обсудил актуальные вопросы сотрудничества Анкары и Москвы, сообщило посольство РФ в Турции.