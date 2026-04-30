Эрдоган и посол Вершинин обсудил вопросы сотрудничества Анкары и Москвы
20:12 30.04.2026 (обновлено: 20:29 30.04.2026)
Эрдоган и посол РФ Вершинин обсудил вопросы сотрудничества Анкары и Москвы

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Реджеп Тайип Эрдоган встретился с послом РФ Сергеем Вершининым.
  • В ходе встречи обсуждались актуальные вопросы сотрудничества между Анкарой и Москвой.
  • Подтвержден обоюдный настрой Москвы и Анкары на укрепление взаимовыгодных отношений.
АНКАРА, 30 апр - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с послом РФ Сергеем Вершининым в четверг обсудил актуальные вопросы сотрудничества Анкары и Москвы, сообщило посольство РФ в Турции.
В четверг чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Турецкой Республике Вершинин вручил верительные грамоты президенту Турецкой Республики Эрдогану.
"Эрдоган поздравил С. В. Вершинина с вступлением в должность и пожелал успехов в работе. В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы российско-турецкого сотрудничества, подтвержден обоюдный настрой Москвы и Анкары на укрепление взаимовыгодных отношений во имя процветания и благополучия народов России и Турции", - говорится в сообщении российского диппредставительства в Telegram.
