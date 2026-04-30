Ученые рассказали, когда можно будет видеть голубую Луну
10:45 30.04.2026 (обновлено: 10:47 30.04.2026)
Ученые рассказали, когда можно будет видеть голубую Луну

Россияне смогут увидеть голубую Луну 31 мая

© РИА Новости / Петр Лыба
Вид на полную луну в Москве
Вид на полную луну в Москве - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
© РИА Новости / Петр Лыба
Перейти в медиабанк
Вид на полную луну в Москве. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Два полнолуния в одном месяце произойдут в мае.
  • Первое можно будет увидеть 2 мая, второе — с так называемой голубой Луной — 31-го.
  • Последнее подобное явление было в августе 2023 года.
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Два полнолуния в одном месяце произойдут в мае, в следующий раз такое случится лишь в декабре 2028 года, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
Два полнолуния произойдут в мае 2026 года, они придутся на 2-е и 31-е числа месяца. Такое явление называют "голубой Луной" (от английского выражения "once in a blue moon", что дословно переводится как "когда луна станет голубой" и означает исключительную редкость события).
"Последний раз такое происходило в августе 2023 года (автор текста наблюдал тогда вторую Луну 31 августа с Останкинской башни), а в следующий раз произойдет в декабре 2028 года. Голубая Луна (вторая полная луна месяца) в этом случае соответственно взойдет 31 декабря, то есть совпадет с Новым годом", - говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории.
Ученые уточнили, что полнолуния происходят примерно раз в 29,5 суток. Из-за того, что этот промежуток короче календарного месяца, и возникает возможность иногда видеть две полные Луны в одном месяце.
