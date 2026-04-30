Ученые рассказали, когда можно будет видеть голубую Луну

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Два полнолуния в одном месяце произойдут в мае, в следующий раз такое случится лишь в декабре 2028 года, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Два полнолуния произойдут в мае 2026 года, они придутся на 2-е и 31-е числа месяца. Такое явление называют "голубой Луной" (от английского выражения "once in a blue moon", что дословно переводится как "когда луна станет голубой" и означает исключительную редкость события).

"Последний раз такое происходило в августе 2023 года (автор текста наблюдал тогда вторую Луну 31 августа с Останкинской башни), а в следующий раз произойдет в декабре 2028 года. Голубая Луна (вторая полная луна месяца) в этом случае соответственно взойдет 31 декабря, то есть совпадет с Новым годом", - говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории.