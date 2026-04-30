Пловец Колесников заявил, что не променяет Россию на США или другие страны

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 апр - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Двукратный чемпион мира по плаванию Климент Колесников заявил в интервью РИА Новости, что не рассматривает переезд за границу, несмотря на отношения с представляющей Францию пловчихой Анастасией Кирпичниковой.
Колесников и Кирпичникова состоят в романтических отношениях с августа 2025 года.
"Мне очень нравится Москва - город, в котором я вырос. Никогда не планировал уезжать куда-то, потому что мне здесь комфортно", - сказал Колесников.
Отвечая на вопрос о возможном переезде в связи с отношениями, спортсмен отметил, что этот вариант не обсуждался. "Честно говоря, мы особо на эту тему не разговаривали. В любом случае, я сам не планировал переезд за границу. И думаю, что мы туда не поедем, потому что жить в Москве намного удобнее. Возможно, в Америке есть какие-то возможности, но у нас все отлично развито", - добавил он.
Колесников подчеркнул, что расстояние не является проблемой в их отношениях. "У нас нет такой проблемы. Мы с Анастасией живем вместе в Москве", - отметил пловец.