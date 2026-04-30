Полянский назвал планы учений Франции и Польши подготовкой к войне

Краткий пересказ от РИА ИИ
ВЕНА, 30 апр - РИА Новости. Планы Парижа и Варшавы по совместным учениям с отработкой ядерных ударов по целям на территории России и Белоруссии - это уже не риторика, а прямая подготовка к войне, заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
Дипломат отметил, что сегодня наблюдается крайне опасная "ядерная консолидация" Европы, проявляющаяся прежде всего в том, что Франция и Великобритания начали процесс распространения своих ядерных "зонтиков" на другие страны ЕС.
"Формирование сети договоров - от соглашений с Германией до предложений Финляндии отказаться от запрета на нахождение ее территории ядерного оружия - создает новую архитектуру угрозы. И вот уже Париж и Варшава, не таясь, готовят совместные двусторонние военные учения с отработкой нанесения ядерных ударов по целям на территории России и Белоруссии", - сказал Полянский на заседании постсовета ОБСЕ в четверг.
"И это уже не риторика, а прямая подготовка к войне", - подчеркнул российский постпред.
По его словам, "примечательно и весьма тревожно", что франко-польские сценарии даже не предусматривают консультаций в рамках НАТО согласно статье 5 Североатлантического договора.
