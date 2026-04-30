Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:55 30.04.2026
В ОП поддержали идею о создании реестра домашних животных

© Depositphotos.com / cynoclubЛабрадоры
© Depositphotos.com / cynoclub
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
  • Член комиссии Общественной палаты РФ Евгений Машаров поддержал инициативу о создании реестра домашних животных.
  • Евгений Машаров считает, что введение реестра поможет снизить число бездомных животных и не станет избыточной нагрузкой на ответственных владельцев.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров поддержал в беседе с РИА Новости инициативу о создании реестра домашних животных, выразив мнение, что это снизит число бездомных питомцев.
Ранее заксобрание Санкт-Петербурга внесло в Госдуму законопроект о создании единого реестра домашних животных. Согласно пояснительной записке, предлагается ввести обязательную регистрацию и маркирование питомцев в единой государственной информационной системе.
Бездомный пес - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
В ГД предложили увеличить штраф за отказ владельца от домашнего животного
Вчера, 13:43
"Считаю, что это хорошая инициатива, ведь многие бездомные животные в прошлом либо потерялись, либо их выбросили нерадивые хозяева, соответственно, ведение списка поможет снизить число бездомных питомцев", - сказал Машаров.
Эксперт полагает, что введение данного реестра не станет избыточной нагрузкой на владельцев, так как единый реестр повысит уровень ответственности владельцев питомцев, а также поможет ускорить поиск хозяина "потеряшки".
"Ответственный владелец всегда заботиться о своем питомце, поэтому адекватно воспримет данную инициативу. А для будущих нерадивых владельцев это будет поводом задуматься - заводить ли питомца, ведь с введением реестра у государства будет возможность отследить горе-владельца в случае выброса хвостатого друга на улицу", - заключил Машаров.​
Ветеринар делает укол кошке - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
Более 1200 пунктов бесплатной вакцинации питомцев откроются в Москве
Вчера, 16:45
 
ОбществоРоссияСанкт-ПетербургЕвгений МашаровГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала