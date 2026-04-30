В Петербурге экс-полицейского обвинили в краже девяти миллионов рублей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 апр - РИА Новости. Бывшему сотруднику полиции предъявлено обвинение в том, что он избил и похитил у задержанного 9 миллионов рублей, сообщает пресс-служба городского главка СК РФ.
"Следственным отделом по Центральному району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п.п. "а", "г", "е" ч. 3 ст. 286, п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ (превышение должностных полномочий, кража). Обвинение предъявлено бывшему сотруднику полиции", - говорится в сообщении.
Следствием установлено, что фигурант вечером 24 октября 2025 года прибыл в апарт-отель на Социалистической улице и при задержании гражданина совместно с иными лицами нанес последнему несколько ударов по голове. Кроме того, он, узнав о том, что у мужчины при себе более 13 миллионов рублей, тайно похитил свыше 9 миллионов рублей.
"Указанное преступление было выявлено сотрудниками УСБ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области", - добавили в главке.
Экс-полицейский задержан, в ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.