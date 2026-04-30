Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге экс-полицейского обвинили в краже девяти миллионов рублей
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:06 30.04.2026
В Петербурге экс-полицейского обвинили в краже девяти миллионов рублей

В Петербурге экс-полицейского обвинили в краже 9 млн рублей у задержанного

Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Петербурге бывшему сотруднику полиции предъявили обвинение в избиении и похищении девяти миллионов рублей у задержанного.
  • В ближайшее время ему изберут меру пресечения.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 апр - РИА Новости. Бывшему сотруднику полиции предъявлено обвинение в том, что он избил и похитил у задержанного 9 миллионов рублей, сообщает пресс-служба городского главка СК РФ.
"Следственным отделом по Центральному району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п.п. "а", "г", "е" ч. 3 ст. 286, п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ (превышение должностных полномочий, кража). Обвинение предъявлено бывшему сотруднику полиции", - говорится в сообщении.
Следствием установлено, что фигурант вечером 24 октября 2025 года прибыл в апарт-отель на Социалистической улице и при задержании гражданина совместно с иными лицами нанес последнему несколько ударов по голове. Кроме того, он, узнав о том, что у мужчины при себе более 13 миллионов рублей, тайно похитил свыше 9 миллионов рублей.
"Указанное преступление было выявлено сотрудниками УСБ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области", - добавили в главке.
Экс-полицейский задержан, в ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.
ПроисшествияРоссияСанкт-ПетербургСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала