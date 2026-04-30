Песков рассказал, что предлагается для решения иранской ядерной проблемы

- Россия не предлагает создание нового механизма, аналогичного СВПД, для урегулирования разногласий вокруг иранской ядерной программы, заявил Дмитрий Песков.
- Ранее помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Россия предложила ряд соображений для урегулирования разногласий и продолжит активные контакты с заинтересованными сторонами.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Россия в рамках диалога с США и другими странами не предлагает создание нового механизма, аналогичного Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), для урегулирования разногласий вокруг иранской ядерной программы, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
На брифинге Пескова спросили, предлагает ли Москва для урегулирования разногласий вокруг иранской ядерной программы создать новый механизм, аналогичный СВПД.
"Нет, это не так", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.
Ранее помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Россия предложила ряд соображений, направленных на урегулирование разногласий вокруг иранской ядерной программы. В этих целях будут продолжены активные контакты с иранскими представителями, лидерами стран Персидского залива, а также с Израилем и командой американских переговорщиков.