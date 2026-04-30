Песков рассказал, что предлагается для решения иранской ядерной проблемы

Краткий пересказ от РИА ИИ Россия не предлагает создание нового механизма, аналогичного СВПД, для урегулирования разногласий вокруг иранской ядерной программы, заявил Дмитрий Песков.

Ранее помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Россия предложила ряд соображений для урегулирования разногласий и продолжит активные контакты с заинтересованными сторонами.

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Россия в рамках диалога с США и другими странами не предлагает создание нового механизма, аналогичного Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), для урегулирования разногласий вокруг иранской ядерной программы, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

На брифинге Пескова спросили, предлагает ли Москва для урегулирования разногласий вокруг иранской ядерной программы создать новый механизм, аналогичный СВПД.