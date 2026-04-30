Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:07 30.04.2026
Песков прокомментировал квартальное снижение ВВП в России

Песков о квартальном снижении ВВП: процесс охлаждения экономики дает результаты

© РИА Новости / POOL | Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о квартальном снижении ВВП, заявил, что процесс охлаждения экономики России дает свои результаты в целях обеспечения макроэкономической стабильности.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о квартальном снижении российского ВВП, заявил, что процесс охлаждения экономики РФ дает свои результаты.
В среду Минэкономразвития в обзоре "О текущей ситуации в российской экономике" сообщило, что по итогам первого квартала ВВП в России снизился на 0,3%, при этом в марте он вырос на 1,8% в годовом выражении после снижения на 1,1% в феврале и на 1,8% в январе. Журналисты задали Пескову вопрос, как в Кремле воспринимают эти данные.
«
"Ожидаемый процесс охлаждения экономики имел место, он имеет свои результаты. Все это в целях обеспечения в целом макроэкономической стабильности", - сказал Песков журналистам.
Месяцем ранее министерство оценивало снижение ВВП на 1,5%. Уточнение произошло в основном в связи с пересмотром Росстатом данных по оптовой торговле, указали в Минэкономразвития. В январе экономика России, по уточненным данным, показала спад на 1,8% вместо прежней оценки в 2,1%.
По оценке министерства, в месячном выражении ВВП в марте вырос на 1,4% с исключением сезонного фактора (в феврале был рост на 0,3%).
ЭкономикаРоссияДмитрий ПесковМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала