Песков прокомментировал квартальное снижение ВВП в России

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о квартальном снижении российского ВВП, заявил, что процесс охлаждения экономики РФ дает свои результаты.
В среду Минэкономразвития в обзоре "О текущей ситуации в российской экономике" сообщило, что по итогам первого квартала ВВП в России снизился на 0,3%, при этом в марте он вырос на 1,8% в годовом выражении после снижения на 1,1% в феврале и на 1,8% в январе. Журналисты задали Пескову вопрос, как в Кремле воспринимают эти данные.
"Ожидаемый процесс охлаждения экономики имел место, он имеет свои результаты. Все это в целях обеспечения в целом макроэкономической стабильности", - сказал Песков журналистам.
Месяцем ранее министерство оценивало снижение ВВП на 1,5%. Уточнение произошло в основном в связи с пересмотром Росстатом данных по оптовой торговле, указали в Минэкономразвития. В январе экономика России, по уточненным данным, показала спад на 1,8% вместо прежней оценки в 2,1%.
По оценке министерства, в месячном выражении ВВП в марте вырос на 1,4% с исключением сезонного фактора (в феврале был рост на 0,3%).
ЦБ сохранил прогноз роста ВВП России по итогам 2026 года
24 апреля, 13:36