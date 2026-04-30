Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин проведет встречу с представителями коренных малочисленных народов.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг проведет встречу с представителями коренных малочисленных народов, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
В четверг Путин работает в Кремле, сообщил пресс-секретарь президента.
"Сегодня будет встреча Путина с представителями коренных малочисленных народов России. Вы знаете, что сейчас проходит (это - ред.) в рамках марафона Общества "Знание", очередного марафона просветительского. Вы знаете, что многие уже выступили на этом марафоне, были такие обратившие внимание выступления, и сегодня в рамках этого марафона Путин такую встречу с представителями коренных малочисленных народов России проведет", - сказал Песков журналистам.
В России 30 апреля 2026 года впервые масштабно отмечается новый национальный праздник - День коренных малочисленных народов Российской Федерации, установленный указом президента. Праздник инициирован в Год единства народов России.