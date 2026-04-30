Путин проведет встречу с представителями коренных малочисленных народов

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг проведет встречу с представителями коренных малочисленных народов, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В России 30 апреля 2026 года впервые масштабно отмечается новый национальный праздник - День коренных малочисленных народов Российской Федерации, установленный указом президента. Праздник инициирован в Год единства народов России.