Песков прокомментировал дату нового перемирия в зоне СВО

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о дате нового перемирия в зоне СВО, отметил, что речь идет о Дне Победы, а в какой час оно вступит в силу, решит президент РФ Владимир Путин.
Помощник президента России Юрий Ушаков в среду сообщил, что Путин в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом проинформировал его о готовности объявить перемирие на период празднования Дня Победы.
"Речь идет о Дне Победы, но часы, когда начнется это перемирие и когда оно закончится, будет объявлено и будет решаться верховным главнокомандующим", - сказал Песков журналистам.