Песков прокомментировал дату нового перемирия в зоне СВО
13:08 30.04.2026 (обновлено: 13:09 30.04.2026)
Песков прокомментировал дату нового перемирия в зоне СВО

Песков о перемирии в зоне СВО: Путин решит, когда оно вступит в силу

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новое перемирие в зоне СВО планируется на День Победы.
  • Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин проинформировал Трампа о готовности объявить перемирие на период празднования Дня Победы.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о дате нового перемирия в зоне СВО, отметил, что речь идет о Дне Победы, а в какой час оно вступит в силу, решит президент РФ Владимир Путин.
Помощник президента России Юрий Ушаков в среду сообщил, что Путин в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом проинформировал его о готовности объявить перемирие на период празднования Дня Победы.
"Речь идет о Дне Победы, но часы, когда начнется это перемирие и когда оно закончится, будет объявлено и будет решаться верховным главнокомандующим", - сказал Песков журналистам.
