Песков прокомментировал дату нового перемирия в зоне СВО

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о дате нового перемирия в зоне СВО, отметил, что речь идет о Дне Победы, а в какой час оно вступит в силу, решит президент РФ Владимир Путин.