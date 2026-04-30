05:29 30.04.2026
Германия и Израиль призвали президента Перу отказаться от слов о евреях

Кафедральный собор на Пласа Майор в Лиме. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посольства Германии и Израиля в Перу призвали президента Хосе Марию Балькасара отказаться от своих высказываний о роли евреев во Второй мировой войне.
  • Дипломатические миссии назвали утверждения президента абсурдными и исторически несостоятельными, оскорбляющими память миллионов еврейских жертв нацизма.
МЕХИКО, 30 апр - РИА Новости. Посольства Германии и Израиля в Перу призвали президента страны Хосе Марию Балькасара отказаться от своих высказываний о роли евреев во Второй мировой войне, говорится в совместном заявлении дипломатических миссий.
"Мы ожидаем, что президент Балькасар отзовёт свои заявления", - говорится в совместном документе за подписью послов Израиля и Германии, который опубликовало посольство Израиля в Перу.
Флаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
Фашизм снова поднимает голову в Европе, заявил посол Дарчиев
24 апреля, 19:02
Дипмиссии указали, что утверждение о том, что евреи якобы контролировали торговлю и банковскую систему Германии и "подтолкнули" страну к войне, является "абсурдным и исторически несостоятельным", а также оскорбляет память миллионов еврейских жертв нацизма.
"Следует напомнить, что именно Адольф Гитлер и нацисты начали Вторую мировую войну, напав на Польшу в 1939 году", - подчеркнули авторы заявления.
В документе также говорится, что нацистская идеология, основанная на расизме и антисемитизме, привела к уничтожению шести миллионов евреев, и Холокост не может быть предметом искажения или преуменьшения ни при каких обстоятельствах.
Освобождение лагеря Освенцим - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
В Польше возмутились обвинениями в преследовании евреев во время Холокоста
23 ноября 2025, 23:58
Поводом для реакции стало выступление Балькасара 28 апреля на мероприятии в Торговой палате Лимы, где он, ссылаясь на исторические процессы, заявил о роли евреев в экономике Германии и предположил, что они частично способствовали втягиванию страны в войну.
Заявления президента сначала не получили широкого резонанса, однако позднее были распространены в СМИ и вызвали критику со стороны представителей еврейской общины страны.
В частности, Ассоциация евреев Перу выразила "изумление" словами главы государства и потребовала публичных извинений, указав, что подобные утверждения воспроизводят антисемитские стереотипы. Аналогичную позицию высказали представители перуанско-еврейского сообщества и ряд общественных деятелей, осудивших заявления президента как недопустимые.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.04.2026
Россия продолжит защищать историческую правду, заявил Лавров
19 апреля, 00:39
 
В миреГерманияИзраильПеруАдольф Гитлер
 
 
