Германия и Израиль призвали президента Перу отказаться от слов о евреях

МЕХИКО, 30 апр - РИА Новости. Посольства Германии и Израиля в Перу призвали президента страны Хосе Марию Балькасара отказаться от своих высказываний о роли евреев во Второй мировой войне, говорится в совместном заявлении дипломатических миссий.

"Мы ожидаем, что президент Балькасар отзовёт свои заявления", - говорится в совместном документе за подписью послов Израиля Германии , который опубликовало посольство Израиля в Перу

Дипмиссии указали, что утверждение о том, что евреи якобы контролировали торговлю и банковскую систему Германии и "подтолкнули" страну к войне, является "абсурдным и исторически несостоятельным", а также оскорбляет память миллионов еврейских жертв нацизма.

"Следует напомнить, что именно Адольф Гитлер и нацисты начали Вторую мировую войну, напав на Польшу в 1939 году", - подчеркнули авторы заявления.

В документе также говорится, что нацистская идеология, основанная на расизме и антисемитизме, привела к уничтожению шести миллионов евреев, и Холокост не может быть предметом искажения или преуменьшения ни при каких обстоятельствах.

Поводом для реакции стало выступление Балькасара 28 апреля на мероприятии в Торговой палате Лимы , где он, ссылаясь на исторические процессы, заявил о роли евреев в экономике Германии и предположил, что они частично способствовали втягиванию страны в войну.

Заявления президента сначала не получили широкого резонанса, однако позднее были распространены в СМИ и вызвали критику со стороны представителей еврейской общины страны.