11:19 30.04.2026
Зеленский утверждает, что Украина обсудит с США перемирие на 9 мая

Зеленский утверждает, что Украина обсудит с США предложение о перемирии на 9 мая

Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Зеленский утверждает, что Украина обсудит с США предложение о перемирии на период празднования Дня Победы.
Помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков в среду сообщил, что Путин в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом проинформировал его о готовности объявить перемирие на период празднования Дня Победы, а Трамп активно поддержал эту инициативу.
"Поручил нашим представителям связаться с командой президента Соединенных Штатов и выяснить детали российского предложения о краткосрочной тишине", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.
Путин и Трамп в среду провели телефонный разговор по инициативе российской стороны. Их телефонный разговор стал 12-м по счету с момента вступления Трампа в должность президента в 2025 году.
Ранее в четверг посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что Украина не показывает стремления к миру, а только наращивает удары по гражданским объектам РФ.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
Путин сообщил Трампу, что готов объявить перемирие ко Дню Победы
Вчера, 20:27
 
