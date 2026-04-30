Зеленский утверждает, что Украина обсудит с США перемирие на 9 мая

МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Зеленский утверждает, что Украина обсудит с США предложение о перемирии на период празднования Дня Победы.

"Поручил нашим представителям связаться с командой президента Соединенных Штатов и выяснить детали российского предложения о краткосрочной тишине", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.

Путин и Трамп в среду провели телефонный разговор по инициативе российской стороны. Их телефонный разговор стал 12-м по счету с момента вступления Трампа в должность президента в 2025 году.