На Западе сделали неожиданное заявление после разговора Путина и Трампа - РИА Новости, 30.04.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
09:16 30.04.2026 (обновлено: 10:17 30.04.2026)
На Западе сделали неожиданное заявление после разговора Путина и Трампа

AD: Трамп и Путин во время разговора послали Зеленскому и миру четкий сигнал

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время разговора раскритиковали позицию Владимира Зеленского, обвинив его в затягивании конфликта.
  • В материале отмечается, что готовность лидеров к экономическому сотрудничеству свидетельствует об открытом диалоге между двумя державами.
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время разговора послали Владимиру Зеленскому и миру четкий сигнал, пишет AntiDiplomatico.

"Оба лидера раскритиковали позицию Владимира Зеленского, обвинив его в затягивании конфликта", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что среди признаков открытости Путина к урегулированию стало предложение России о перемирии на 9 Мая, последовавшее за предыдущим пасхальным прекращением огня. Трамп приветствовал эту инициативу, подчеркнув символическое значение общей победы над нацизмом.

Кроме того, лидеры отметили важность экономического сотрудничества. Это свидетельствует о том, что, несмотря на напряженность, диалог между двумя державами остается открытым и потенциально имеет решающее значение для глобального баланса сил в ближайшие месяцы, подчеркнуло издание.

Накануне по инициативе Москвы состоялась беседа российского лидера с Трампа, которая продлилась более полутора часов.
Помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что глава государства проинформировал американского коллегу о готовности объявить перемирие ко Дню Победы. По его словам, главы государств согласились, что подстрекаемый европейцами глава киевского режима пытается затянуть конфликт.
Трамп ранее заявлял, что удивлен нежеланием Зеленского идти на компромиссы для украинского урегулирования. Как подчеркнул глава Белого дома, с Владимиром Зеленским гораздо сложнее иметь дело, чем с президентом России.
