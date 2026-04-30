Стал известен средний размер пенсии работающих россиян

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Средний размер пенсии работающих россиян в марте 2026 года составил более 23,4 тысячи рублей, за год сумма выросла примерно на 2,5 тысячи рублей, следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным ведомства, на 1 марта 2026 года пенсия работающих граждан составляла 23 461 рублей. В аналогичный период 2025 года работающие пенсионеры получали около 20 972 рублей.
Самый низкий средний размер пенсии работающих россиян в марте был зафиксирован в Республике Дагестан (16 870 рублей), а самый высокий - на Чукотке (38 581 рубль).
