Опрос: определены лидеры по доверию к скидкам в ритейле

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. "Золотое Яблоко", "Лэтуаль" и "Магнит Косметик" вошли в топ-3 брендов по доверию покупателей к скидкам в сегменте косметики и парфюмерии в период повышенной промо-активности - праздничных акций, сообщает аналитическое агентство Ex Libris по итогам онлайн-опроса респондентов.

"В сегменте косметики и парфюмерии сформировалась устойчивая группа лидеров по доверию к скидкам: "Золотое Яблоко", "Лэтуаль" и "Магнит Косметик" - каждый из игроков набирает более 40% доверия среди покупателей: "Золотое Яблоко" лидирует с показателем 45%, у других игроков 43% и 41%, соответственно. Эти же сети воспринимаются как предлагающие наиболее прозрачные и выгодные цены в периоды распродаж. Второй эшелон формируют "Рив Гош" и "Подружка" - 21% и 19%", - говорится в сообщении на сайте агентства.

Как следует из результатов опроса, восприятие выгодности распродаж заметно различается по возрастным группам.

"В аудитории 18-29 лет безусловным лидером становится "Золотое Яблоко" - 49% респондентов считают его наиболее привлекательной площадкой в период акций. В сегменте 30-45 лет показатели ключевых игроков выравниваются: явный лидер не выделен. Среди респондентов 46-55 лет различия между сетями практически размыты - 38% затруднились с ответом, что может указывать либо на низкую вовлеченность в распродажи, либо на отсутствие выраженной разницы в акционных предложениях", - указывается в отчете.

В свою очередь, в ювелирном сегменте при промо-покупках 50% опрошенных выбрали бренд SOKOLOV, SUNLIGHT и "585 Золотой" - 39% и 34%, соответственно.

"Тот же порядок сохраняется и в доверии к скидкам. Маркетплейсы как основное место покупки ювелирных украшений отметили всего 1% опрошенных, что подчеркивает важность физического контакта с дорогим товаром. Вторая группа по доверию включает ADAMAS (16%) и МЮЗ (12%). Остальные бренды... остаются нишевыми с точки зрения доверия к акциям. Отдельно важно отметить, что 24% респондентов затруднились ответить или не покупают ювелирные изделия - то есть примерно четверть аудитории не имеет устойчивого "доверенного" магазина для промо-покупок", - говорится в сообщении.

Драйвером этой категории являются женщины. Так, в SOKOLOV покупают 58% женщин против 38% мужчин, в SUNLIGHT - 44% против 30%.

Одежду и аксессуары россияне чаще всего приобретают в O’STIN (40% опрошенных). За ним следуют Gloria Jeans (33%), Kari (27%) и Lamoda (26%). При этом O’STIN возглавляет и рейтинг доверия к скидкам, а Gloria Jeans занимает второе место.

Устойчивые различия в этом сегменте наблюдаются в зависимости от возрастных групп: например, у респондентов 18-29 лет выше доли Gloria Jeans (48%) и Lamoda (38%). Также заметны гендерные различия у отдельных брендов: befree выбирают 22% женщин против 7% мужчин, LIME - 13% против 4%, LOVE REPUBLIC - 14% против 4%. При этом O’STIN близок к универсальному профилю: 38% среди мужчин и 41% среди женщин.

"Доверие покупателей строится на реальности скидок в праздничный сезон, а не на размере дисконта. Главный драйвер выгоды – доверие к акции, в то время как частые промо без доверия снижают ценность бренда. В праздничные периоды критически важным фактором для ритейлера становится максимальная заметность бренда и ясная коммуникация преимуществ непосредственно в момент принятия решения. Лидерство в рознице формируется на пересечении трёх факторов: доверие к скидкам, понятный сценарий покупки и гибридный ассортимент", - делает вывод директор по развитию агентства Ex Libris Виктория Прилепская.