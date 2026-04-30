Генсек ООН сообщил об угрозе голода из-за конфликта на Ближнем Востоке

ООН, 30 апр — РИА Новости. Конфликт на Ближнем Востоке грозит голодом 45 миллионам человек из-за нехватки удобрений и сокращения урожая, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.
"Рассмотрим <...> сценарий, при котором (конфликт. — Прим. ред.) затягивается до середины года <...>. Тридцать два миллиона человек оказываются за чертой бедности. Удобрения заканчиваются, а урожайность сельскохозяйственных культур остается низкой. Еще 45 миллионов человек столкнутся с проблемой крайнего голода. С таким трудом достигнутые успехи в области развития в одночасье сойдут на нет", — рассказал он.
По словам Гутерреша, при сохранении перебоев в поставках до конца года миру грозит рецессия с катастрофическими последствиями для экономики и социальной стабильности. Сильнее всего она ударит по развивающимся странам. Это приведет к массовой потере рабочих мест, росту уровня бедности и обострению проблемы голода.
Генсек ООН добавил, что последствия кризиса возрастают с каждой минутой из-за ограничений судоходства в Ормузском проливе. Он призвал немедленно обеспечить свободу и безопасность этого маршрута.
США продолжают блокировать иранские порты, несмотря на перемирие с Тегераном. Вооруженные силы ИРИ в ответ восстановили военный режим контроля над Ормузским проливом.
Глава Белого дома Дональд Трамп отмечал, что блокада будет длиться до полного отказа Ирана от ядерной программы. Президент республики Масуд Пезешкиан же предупреждал, что действия Вашингтона представляют угрозу для всего мира.