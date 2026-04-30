Притяжение интеллектуальной элиты. Ректоры обсудили приемную кампанию

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. До старта приемной кампании в России остается меньше двух месяцев. "Это традиционно очень волнительно для абитуриентов и их родителей: школьники — накануне ЕГЭ, все с полной серьезностью начинают готовиться к поступлению в вузы", — заявил заместитель министра науки и высшего образования РФ Андрей Омельчук, выступая на пресс-конференции в международной медиагруппе "Россия сегодня".

По его словам, в этом году контрольные цифры приема (КЦП) составят более 620 тысяч: наибольшее количество бюджетных мест предусмотрено на инженерных (263 816 мест), педагогических (78 998) и медицинских специальностях (57 721). Среди нововведений этого года — отказ от информационных систем организаций при приеме на обучение, поступление после колледжа по внутренним экзаменам (при продолжении обучения по профилю), поступление иностранцев по внутренним экзаменам (при отсутствии ЕГЭ) и установление "дней тишины" (запрет отзыва согласий в день издания приказов). Стоимость обучения в 2026 году, по его словам, снизилась на 2,6% по сравнению с уровнем 2025 года.

Как отметил ректор Российского университета дружбы народов им. Патриса Лумумбы (РУДН) Олег Ястребов, в грядущую приемную кампанию вуз готовится принять около 6 000 иностранных абитуриентов более чем из 150 стран мира. В течение последних десяти лет университет фиксирует устойчивый рост спроса на поступление из-за рубежа, и это, по оценкам ректора, говорит о сознательном подходе абитуриентов к выбору страны и вуза.

"Безусловным лидером среди зарубежных стран по востребованности стало медицинское направление. С Ближнего Востока и Африки есть большой спрос на нефтегазовое дело, химию, архитектуру. Абитуриенты из азиатского региона часто выбирают лингвистику, филологию, математику и экономику. По Латинской Америке мы видим устойчивый спрос на международные отношения, юриспруденцию и инженерию", — уточнил Ястребов.

Ректор другого ведущего российского вуза, Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта Максим Демин акцентировал внимание на том, что Калининград в последние годы стал точкой притяжения абитуриентов из других регионов России, и 2025-й в этом смысле стал рекордным: 46 процентов поступивших переехали в Калининград из других городов страны.

"БФУ обеспечивает 30 процентов положительного миграционного притока в регионе", — отметил он, подчеркнув, что речь идет об интеллектуальной элите. При этом ректор назвал две основные причины, по которым абитуриенты выбирают БФУ: Балтийское море и желание вылететь из родительского гнезда. "То есть это очень мотивированные и амбициозные ребята, которые хотят начать самостоятельную жизнь в комфортном месте", — добавил Демин.

В свою очередь ректор Национального исследовательского технологического университета "МИСИС" Алевтина Черникова сообщила, что в университете была разработана программа профессиональной навигации, цель которой — помочь будущим студентам с выбором вуза и профессионального направления.

"Ежегодно в МИСИС поступает около 6 тысяч человек, а через программу профессиональной навигации только в прошлом учебном году прошло более 400 тысяч школьников. Это не только выпускные классы. Мы сейчас работаем уже и с младшими школьниками, чтобы можно было сопровождать и развивать таланты", — рассказала она, подчеркнув, что программа нацелена на работу со школьниками из всех регионов РФ и стран ближнего и дальнего зарубежья.

Черникова отметила, что в рамках трансформации образовательных моделей университета особое внимание уделяется персонализированному подходу в соответствии с запросом абитуриентов, которые хотят участвовать в важных масштабных проектах национального и глобального уровня.

"Мы даем студентам в качестве альтернативы адресную подготовку, где пытаемся погрузить их в решение реальных производственных задач от индустриальных партнеров, привлечь к решению научных задач и максимально дать им возможные траектории развития — как профессиональные, так и образовательные", — добавила она.

Ректор Уральского федерального университета им. первого президента России Бориса Ельцина (УрФУ) Илья Обабков обратил особое внимание на то, что многие программы вуза (примерно 134) перешли на пилотную модель новой системы высшего образования. По его словам, в новых условиях будущие студенты получат гибкий план обучения, совмещающий фундаментальность знаний и ориентацию на развитие практических навыков.

"Например, на инженерных программах мы делаем ставку как на глубокую математическую подготовку, так и на специальные навыки, связанные с грамотностью в области ИИ", — подчеркнул Обабков.

На Дальнем Востоке считают, что абитуриенты приезжают к ним за пониманием специфики работы с азиатскими регионами. Как отметил ректор Дальневосточного федерального университета Борис Коробец, уже с третьего курса студенты начинают уходить в конкретную профессиональную область.

Он добавил, что крупнейшие российские компании реализуют масштабные проекты с азиатскими регионами, и это вызывает у абитуриентов большой интерес. Чтобы в будущем студент смог работать в таких проектах, университет, по словам ректора ДВФУ, предлагает целевые квоты, активно набирающие популярность (в прошлом году целевой набор вырос на 35%).