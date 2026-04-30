Новак: Россия и Саудовская Аравия не обсуждали уход ОАЭ из ОПЕК+

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия и Саудовская Аравия не обсуждали уход ОАЭ из ОПЕК+.
- По словам директора департамента по стратегическим коммуникациям МИД ОАЭ Афра аль-Хамели, решение ОАЭ покинуть ОПЕК и ОПЕК+ основано на долгосрочном экономическом видении.
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ (Ставропольский край), 30 апр - РИА Новости. Две ключевые страны ОПЕК+, Россия и Саудовская Аравия, не обсуждали ухода третьей ключевой страны, ОАЭ, из ОПЕК и ОПЕК+, следует из слов вице-премьера РФ Александр Новак.
ОАЭ с 1 мая выходят из ОПЕК и ОПЕК+, сообщило во вторник эмиратское государственное информационное агентство WAM. Это стратегическое решение, и оно основано на долгосрочном экономическом видении, заявила директор департамента по стратегическим коммуникациям МИД ОАЭ Афра аль-Хамели. По словам источника РИА Новости в одной из делегаций ОПЕК, организация не была осведомлена об этих намерениях.
"Мы, по крайней мере, не обсуждали эти вопросы ни разу", - ответил Новак в кулуарах Кавказского инвестиционного форума на вопрос журналистов, обсуждался ли этот уход Эмиратов Россией и Саудовской Аравией.
Кавказский инвестиционный форум проходит в Минеральных Водах с 28 по 30 апреля.