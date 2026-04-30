Рейтинг@Mail.ru
Новак: Россия и Саудовская Аравия не обсуждали уход ОАЭ из ОПЕК+ - РИА Новости, 30.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:22 30.04.2026
Новак: Россия и Саудовская Аравия не обсуждали уход ОАЭ из ОПЕК и ОПЕК+

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг ОПЕК
Флаг ОПЕК - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаг ОПЕК. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия и Саудовская Аравия не обсуждали уход ОАЭ из ОПЕК+.
  • По словам директора департамента по стратегическим коммуникациям МИД ОАЭ Афра аль-Хамели, решение ОАЭ покинуть ОПЕК и ОПЕК+ основано на долгосрочном экономическом видении.
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ (Ставропольский край), 30 апр - РИА Новости. Две ключевые страны ОПЕК+, Россия и Саудовская Аравия, не обсуждали ухода третьей ключевой страны, ОАЭ, из ОПЕК и ОПЕК+, следует из слов вице-премьера РФ Александр Новак.
ОАЭ с 1 мая выходят из ОПЕК и ОПЕК+, сообщило во вторник эмиратское государственное информационное агентство WAM. Это стратегическое решение, и оно основано на долгосрочном экономическом видении, заявила директор департамента по стратегическим коммуникациям МИД ОАЭ Афра аль-Хамели. По словам источника РИА Новости в одной из делегаций ОПЕК, организация не была осведомлена об этих намерениях.
«
"Мы, по крайней мере, не обсуждали эти вопросы ни разу", - ответил Новак в кулуарах Кавказского инвестиционного форума на вопрос журналистов, обсуждался ли этот уход Эмиратов Россией и Саудовской Аравией.
Кавказский инвестиционный форум проходит в Минеральных Водах с 28 по 30 апреля. РИА Новости - информационный партнер форума.
Логотип ОПЕК - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
Аналитик рассказал, сколько просуществует ОПЕК+ после ухода ОАЭ
Вчера, 10:05
 
ЭкономикаРоссияОАЭСаудовская АравияАлександр НовакОПЕК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала