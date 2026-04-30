Олег Николаев: цифровой рубль превратился в реальный инструмент
19:28 30.04.2026
Олег Николаев: цифровой рубль превратился в реальный инструмент

Глава Чувашии Николаев: республика стала одним из самых "цифровых" регионов

© Фото : Пресс-служба главы Чувашии Олег Николаев: цифровой рубль превратился в реальный инструмент
 Олег Николаев: цифровой рубль превратился в реальный инструмент - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
Олег Николаев: цифровой рубль превратился в реальный инструмент
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Чувашия закрепила за собой статус одного из самых "цифровых" регионов страны, внедрение цифрового рубля позволит сделать бюджетные процессы прозрачнее, а услуги для жителей — быстрее и удобнее, заявил глава республики Олег Николаев.
Как сообщает пресс-служба правительства Чувашии, Николаев выступил на экспертной сессии в Чебоксарах, посвященной внедрению цифрового рубля в экономику региона.
"Для Чувашии цифровой рубль — закономерный этап большой работы, которую правительство региона ведет с 2020 года. Мы начинали с оптимизации процессов и бережливых технологий, совершенствования закупочных и контрольных процедур, чтобы видеть путь каждого бюджетного рубля до конечного потребителя. Сегодня мы выходим на новый уровень: когда технологии позволяют автоматически отсекать лишние звенья и бумажную волокиту. Наша задача — создать систему, которая работает на опережение, превращая сложные государственные алгоритмы в быстрые и понятные сервисы для каждого жителя республики", - приводятся в сообщении слова Николаева.
Как отмечалось на сессии, сегодня Чувашия занимает второе место в России по цифровой трансформации госуправления, ее опыт перенимают другие регионы. Одним из ключевых этапов этой работы стало участие Чувашии в пилотном проекте по использованию цифрового рубля в бюджетном процессе.
Как сообщила врио министра финансов Чувашии Ольга Метелева, в приоритете находится социальная сфера и поддержка аграриев. К примеру, сейчас ведется активная работа над тем, чтобы многодетные семьи могли использовать выделенные из бюджета цифровые рубли для покупки школьной и спортивной формы, реализуются сценарии субсидирования производителей молока, отрабатываются схемы предоставления аграриям бюджетных средств на приобретение сельхозтехники в лизинг.
Благодаря активному информированию в рамках пилотного проекта и мероприятиям по распространению финансовой грамотности у жителей республики стало значительно меньше вопросов о цифровом рубле, отмечалось на сессии. По данным руководителя регионального центра финансовой грамотности населения Дмитрия Щепелева, сегодня почти 58% жителей Чувашии понимают суть цифрового рубля. Это значительно выше среднего показателя по стране, а 60% опрошенных готовы в той или иной мере использовать цифровой рубль при его массовом внедрении.
Глава Чувашской республики Олег Николаев - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
Николаев в ходе прямой линии ответил на вопросы жителей Чувашии
22 апреля, 18:37
 
