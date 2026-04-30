Рейтинг@Mail.ru
Никитин обозначил главную задачу ЦСКА
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
17.03.2022
Хоккей
 
14:27 30.04.2026
Никитин обозначил главную задачу ЦСКА

Тренер ПХК ЦСКА Никитин назвал первоочередной задачей переподписание Нестерова

© РИА Новости / Ярослав Неелов | Перейти в медиабанкИгорь Никитин
Игорь Никитин - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
© РИА Новости / Ярослав Неелов
Перейти в медиабанк
Игорь Никитин. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин заявил, что первоочередной задачей клуба в межсезонье является продление контракта с хоккеистом Никитой Нестеровым.
  • Никитин также сообщил, что процесс обмена нападающего Виталия Абрамова в уфимский "Салават Юлаев" идет, но пока не состоялся.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин заявил, что первоочередной задачей клуба в межсезонье является продление контракта с хоккеистом Никитой Нестеровым.
Соглашение с 33-летним капитаном рассчитано до конца сезона-2025/26.
В ЦСКА заверили, что Никитин останется работать главным тренером клуба
30 апреля, 14:10
"Работа ведется, есть действующие контракты у нас и у других команд. Хотим сохранить сформировавшийся костяк. Это плюс, потому что коллектив создать сложно, но испытания сезона и сложные соперники в плей-офф помогли ему сплотиться. Наша задача - его сохранить. Требования к новичкам будут высокие, занимаемся этим. Планируем переподписать Нестерова - это первоочередная задача", - заявил Никитин на пресс-конференции, видео которой опубликовано в группе ЦСКА в соцсети "ВКонтакте".
Ранее СМИ сообщили, что нападающий клуба Виталий Абрамов может быть обменян в уфимский "Салават Юлаев".
"Глупо скрывать, процесс обмена идет. Если бы обмен с "Салаватом Юлаевым" состоялся, он бы уже уехал. Все просто, мы ищем игрока, который жет отвечать нашим требованиям. Виталий провел не лучший сезон, я тоже не так хорошо его знаю. Сейчас я вижу, что свой потенциал он раскрыть не может. Обмен - хороший исход для него и для клуба", - добавил Никитин.
Спортивный директор ЦСКА Денис Денисов также высказался о возможных перестановках в составе в межсезонье.
"К тому, что Эберт показал с точки зрения хоккея, у нас нет никаких претензий, но с учетом его запросов на данный момент мы не нашли возможности удовлетворить их. С высокой долей вероятности, Ник будет искать работу в другом клубе. Что касается Костина, заинтересованность в продлении есть, (находимся) на финальной стадии договоренности. Он настоящий профессионал. Нам нужен такой хоккеист, габаритный и неуступчивый, готовый выполнять работу, которую дает тренерский штаб. Насчет интереса к Хайруллину: он звезда лиги, все понимают. Заинтересованы в нем не только мы, но и другие клубы КХЛ", - сказал Денисов.
Вячеслав Фетисов - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
Фетисов заверил, что в НХЛ не будут придираться к российским вратарям
30 апреля, 14:09
 
ХоккейСпортДенис ДенисовВиталий АбрамовСалават ЮлаевКХЛ 2025-2026Никита Нестеров
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Металлург Мг
    4
    1
  • Теннис
    Завершен
    Л. ЗигемундВ. Звонарева
    М. АндрееваД. Шнайдер
    32
    66
  • Футбол
    Завершен
    Крылья Советов
    Спартак Москва
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Локомотив
    Динамо Москва
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Жирона
    Мальорка
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Пиза
    Лечче
    1
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала