Никитин обозначил главную задачу ЦСКА

- Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин заявил, что первоочередной задачей клуба в межсезонье является продление контракта с хоккеистом Никитой Нестеровым.
- Никитин также сообщил, что процесс обмена нападающего Виталия Абрамова в уфимский "Салават Юлаев" идет, но пока не состоялся.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин заявил, что первоочередной задачей клуба в межсезонье является продление контракта с хоккеистом Никитой Нестеровым.
Соглашение с 33-летним капитаном рассчитано до конца сезона-2025/26.
"Работа ведется, есть действующие контракты у нас и у других команд. Хотим сохранить сформировавшийся костяк. Это плюс, потому что коллектив создать сложно, но испытания сезона и сложные соперники в плей-офф помогли ему сплотиться. Наша задача - его сохранить. Требования к новичкам будут высокие, занимаемся этим. Планируем переподписать Нестерова - это первоочередная задача", - заявил Никитин на пресс-конференции, видео которой опубликовано в группе ЦСКА в соцсети "ВКонтакте".
Ранее СМИ сообщили, что нападающий клуба Виталий Абрамов может быть обменян в уфимский "Салават Юлаев".
"Глупо скрывать, процесс обмена идет. Если бы обмен с "Салаватом Юлаевым" состоялся, он бы уже уехал. Все просто, мы ищем игрока, который жет отвечать нашим требованиям. Виталий провел не лучший сезон, я тоже не так хорошо его знаю. Сейчас я вижу, что свой потенциал он раскрыть не может. Обмен - хороший исход для него и для клуба", - добавил Никитин.
Спортивный директор ЦСКА Денис Денисов также высказался о возможных перестановках в составе в межсезонье.
"К тому, что Эберт показал с точки зрения хоккея, у нас нет никаких претензий, но с учетом его запросов на данный момент мы не нашли возможности удовлетворить их. С высокой долей вероятности, Ник будет искать работу в другом клубе. Что касается Костина, заинтересованность в продлении есть, (находимся) на финальной стадии договоренности. Он настоящий профессионал. Нам нужен такой хоккеист, габаритный и неуступчивый, готовый выполнять работу, которую дает тренерский штаб. Насчет интереса к Хайруллину: он звезда лиги, все понимают. Заинтересованы в нем не только мы, но и другие клубы КХЛ", - сказал Денисов.