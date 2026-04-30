В Красноярском крае объявили режим "черного неба" - РИА Новости, 30.04.2026
14:24 30.04.2026
В Красноярском крае объявили режим "черного неба"

Часовитин: в Красноярском крае объявили режим "черного неба" на сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Красноярском крае с вечера четверга до вечера пятницы объявили режим "черного неба" из-за безветрия и жаркой погоды.
  • Этот режим будет действовать в городах Красноярск, Железногорск, Зеленогорск, Дивногорск, поселке Солнечный, а также еще в 30 округах края.
  • Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют в дни режима НМУ не открывать окна, соблюдать питьевой режим, чаще проводить влажную уборку и по возможности реже выходить на улицу.
КРАСНОЯРСК, 30 апр – РИА Новости. Режим "черного неба" объявлен с вечера четверга до вечера пятницы на территории Красноярского края из-за безветрия и жаркой погоды, сообщил министр экологии и рационального природопользования региона Владимир Часовитин.
"Общий прогноз НМУ (неблагоприятных метеорологических условий - ред.) объявлен с 19.00 (15.00 мск) 30 апреля до 19.00 (15.00 мск) 1 мая на территории городов Красноярск, Железногорск, Зеленогорск, Дивногорск, поселка Солнечный", - написал Часовитин в своем Telegram-канале.
По его словам, режим "черного неба" также будет действовать еще в 30 округах края. В южной части Таймырского Долгано-Ненецкого округа и в городе Норильске режим будет действовать 15 часов – с 19.00 (15.00 мск) 30 апреля до 10.00 (06.00 мск) 1 мая.
"На фоне жаркой погоды и безветрия режим, вероятно, будет продлен", - добавил министр.
"Черное небо" периодически объявляют в городах Красноярского края и соседних регионах Сибири. Это режим неблагоприятных метеоусловий, который вводится при сочетании ряда факторов, когда затрудняется рассеивание вредных примесей в атмосфере.
Специалисты Роспотребнадзора в дни режима НМУ советуют не открывать окна для проветривания помещений, соблюдать питьевой режим, чаще проводить влажную уборку и по возможности реже выходить на улицу.
Красноярский край, Железногорск, Красноярск, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Происшествия
 
 
