Синоптик рассказал, когда в Москву нагрянут "черемуховые" холода

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Традиционные "черемуховые" холода нагрянут в Москву во второй декаде мая, осадков выпадет в 1,5-2 раза больше положенного, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
«
"Вторая десятидневка ожидается относительно прохладная и дождливая – осадков выпадет в 1,5-2 раза больше положенного", - рассказал Тишковец.
Он отметил, что почти летние дни внезапно оборвутся, и пока Гольфстрим не прогрел северные моря, произойдет последний прорыв арктического воздуха.
"Это совпадет с периодом цветения черемухи – самым заметным природным маркером, а значит нагрянут традиционные "черемуховые" холода", - добавил синоптик.