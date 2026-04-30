Прохожие во время дождливой погоды в Москве. Архивное фото

Синоптик рассказал, когда в Москву нагрянут "черемуховые" холода

Краткий пересказ от РИА ИИ Традиционные "черемуховые" холода нагрянут в Москву во второй декаде мая, рассказал синоптик Евгений Тишковец.

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Традиционные "черемуховые" холода нагрянут в Москву во второй декаде мая, осадков выпадет в 1,5-2 раза больше положенного, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

« "Вторая десятидневка ожидается относительно прохладная и дождливая – осадков выпадет в 1,5-2 раза больше положенного", - рассказал Тишковец

Он отметил, что почти летние дни внезапно оборвутся, и пока Гольфстрим не прогрел северные моря, произойдет последний прорыв арктического воздуха.