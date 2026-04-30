Эксперт назвал самые распространенные схемы обмана туристов

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Мошенники создают сайты-двойники туристических агрегаторов, с помощью которых воруют личные данные и банковские карты россиян, рассказал эксперт по кибербезопасности компании F6 Сергей Золотухин.
"Злоумышленники создают сайты-двойники туристических и авиакомпаний, железнодорожных перевозчиков, популярных сервисов-агрегаторов по продаже билетов. Ссылки на них продвигают через поисковую выдачу, рекламные сообщения в мессенджерах и соцсетях", - сказал Золотухин "Лента.ру".
По его словам, также столкнуться с мошенничеством можно при использовании сервисов для бронирования жилья и экскурсий. Эксперт призвал с особенной осторожностью относиться к предложениям купить путевку или билет значительно дешевле, чем обычно.
"Также скамеры предлагают российским туристам, планирующим отдых в странах Азии и Ближнего Востока, обменять валюту по выгодному курсу и получить наличные в стране пребывания через банкомат, выдающий деньги по QR-коду. Рубли требуют перевести на российскую карту или по номеру телефона, но взамен туристы ничего не получают", - пояснил эксперт.
Чтобы защититься от мошенников, эксперт по кибербезопасности советует перепроверять сайты бронирования, убеждаться в их подлинности, и только потом вводить свои личные данные. Золотухин также подчеркнул, что не нужно переводить свои деньги незнакомцам.