Рейтинг@Mail.ru
Родственники Натальи Мироновой назвали причину смерти актрисы
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Культура
 
11:39 30.04.2026
Родственники Натальи Мироновой назвали причину смерти актрисы

Причиной смерти актрисы Натальи Мироновой стал оторвавшийся тромб

© Фото : Лысьвенский театр драмы им. А.А. Савина
Заслуженная артистка России Наталья Миронова
Заслуженная артистка России Наталья Миронова
© Фото : Лысьвенский театр драмы им. А.А. Савина
Заслуженная артистка России Наталья Миронова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Причиной смерти заслуженной артистки России Натальи Мироновой стал оторвавшийся тромб, сообщили РИА Новости в семье актрисы.
Наталья Миронова ушла из жизни 29 апреля в возрасте 55 лет.
"По предварительной информации, она ушла из жизни из-за оторвавшегося тромба. Это произошло очень быстро и неожиданно", - сказала собеседница агентства.
Церемония прощания с актрисой состоится 3 мая в Лысьвенском театре драмы имени Анатолия Савина. После ее похоронят на местном кладбище в городе Лысьва Пермского края.
Наталья Миронова родилась 15 сентября 1970 года в Лысьве. Она окончила Свердловский государственный театральный институт, после чего работала в театрах Брянска, Владимира и Советска. В Лысьвенском театре драмы Миронова стала ведущей актрисой, исполнив более 50 ролей. Широкую известность приобрела благодаря ролям в таких кинопроектах, как "Реальные пацаны", "Дальнобойщики-2", "Лифт уходит по расписанию".
 
КультураЛысьваРоссияПермский крайАнатолий СавинНаталья Миронова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала