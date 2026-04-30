Умерла актриса из сериала "Реальные пацаны" Наталья Миронова

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Заслуженная артистка России Наталья Миронова, исполнившая роли в сериалах "Реальные пацаны" и "Дальнобойщики-2", скончалась в возрасте 55 лет, сообщили в пресс-службе Лысьвенского театра драмы имени Анатолия Савина, который находится в городе Лысьва Пермского края.
"Не стало нашей Наташи. Сегодня перестало биться сердце нашего театра. От нас навсегда ушла Наталья Миронова", — говорится в сообщении, опубликованном на странице театра в соцсети "ВКонтакте".
В семье актрисы сообщили, что она умерла из-за отрыва тромба.
Наталья Миронова родилась 15 сентября 1970 года в Лысьве. Она окончила Свердловский государственный театральный институт, после чего работала в театрах Брянска, Владимира и Советска. В Лысьвенском театре драмы Миронова стала ведущей актрисой, исполнив более 50 ролей. Широкую известность приобрела благодаря ролям в таких кинопроектах, как "Реальные пацаны", "Дальнобойщики-2", "Лифт уходит по расписанию".