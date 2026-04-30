Умерла актриса из сериала "Реальные пацаны" Наталья Миронова

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Заслуженная артистка России Наталья Миронова, исполнившая роли в сериалах "Реальные пацаны" и "Дальнобойщики-2", скончалась в возрасте 55 лет, сообщили в пресс-службе Лысьвенского театра драмы имени Анатолия Савина, который находится в городе Лысьва Пермского края.