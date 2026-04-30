Умерла актриса из сериала "Реальные пацаны" Наталья Миронова - РИА Новости, 30.04.2026
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
11:18 30.04.2026 (обновлено: 12:27 30.04.2026)
Умерла актриса из сериала "Реальные пацаны" Наталья Миронова

Умерла актриса из сериалов "Реальные пацаны" и "Дальнобойщики" Наталья Миронова

© Фото : Лысьвенский театр драмы им. А.А. Савина
Заслуженная артистка России Наталья Миронова
Заслуженная артистка России Наталья Миронова - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
© Фото : Лысьвенский театр драмы им. А.А. Савина
Заслуженная артистка России Наталья Миронова. Архивное фото
  • Заслуженная артистка России Наталья Миронова умерла в возрасте 55 лет.
  • Она была ведущей актрисой Лысьвенского театра драмы имени Анатолия Савина и исполнила в нем более 50 ролей.
  • Широкую известность Миронова приобрела благодаря ролям в сериалах "Реальные пацаны" и "Дальнобойщики-2".
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Заслуженная артистка России Наталья Миронова, исполнившая роли в сериалах "Реальные пацаны" и "Дальнобойщики-2", скончалась в возрасте 55 лет, сообщили в пресс-службе Лысьвенского театра драмы имени Анатолия Савина, который находится в городе Лысьва Пермского края.
"Не стало нашей Наташи. Сегодня перестало биться сердце нашего театра. От нас навсегда ушла Наталья Миронова", — говорится в сообщении, опубликованном на странице театра в соцсети "ВКонтакте".
В семье актрисы сообщили, что она умерла из-за отрыва тромба.
Наталья Миронова родилась 15 сентября 1970 года в Лысьве. Она окончила Свердловский государственный театральный институт, после чего работала в театрах Брянска, Владимира и Советска. В Лысьвенском театре драмы Миронова стала ведущей актрисой, исполнив более 50 ролей. Широкую известность приобрела благодаря ролям в таких кинопроектах, как "Реальные пацаны", "Дальнобойщики-2", "Лифт уходит по расписанию".
 
КультураЛысьваРоссияПермский крайАнатолий СавинНаталья Миронова
 
 
