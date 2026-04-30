В Минтруде подтвердили отсутствие планов о повышении пенсионного возраста - РИА Новости, 30.04.2026
06:15 30.04.2026
Минтруд: повышение пенсионного возраста не планируется до и после 2028 года

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЧеловек выбирает услугу в терминале в ПФР
Человек выбирает услугу в терминале в ПФР. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министерство труда и социальной защиты РФ подтвердило отсутствие планов о повышении пенсионного возраста.
  • Отсутствие планов по повышению пенсионного возраста подтверждено как на период до 2028 года, так и после него.
  • Никаких иных параметров возраста выхода на пенсию, отличных от предусмотренных действующим законодательством РФ, не обсуждается и не прорабатывается.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Министерство труда и социальной защиты РФ подтвердило отсутствие планов о повышении пенсионного возраста — как до 2028 года, так и после него, рассказал зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин "Газете.ru" со ссылкой на ответ министерства.
"Рассмотрено ваше обращение от 13 апреля 2026 года по вопросу, связанному с повышением пенсионного возраста, и сообщается об отсутствии как планов, так и намерений осуществлять новое повышение пенсионного возраста, — как до 2028 года, так и после него", - говорится в ответе министерства.
Согласно документу, никаких иных, отличных от предусмотренных действующим законодательством РФ, параметров возраста выхода на пенсию не обсуждается и не прорабатывается.
Конституционный суд вступился за россиянку, которой не дали пенсию досрочно
27 апреля, 12:05
Конституционный суд вступился за россиянку, которой не дали пенсию досрочно
27 апреля, 12:05
 
ОбществоРоссияМихаил ДелягинГосдума РФ
 
 
