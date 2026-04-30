В Минтруде подтвердили отсутствие планов о повышении пенсионного возраста

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Министерство труда и социальной защиты РФ подтвердило отсутствие планов о повышении пенсионного возраста — как до 2028 года, так и после него, рассказал зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин "Газете.ru" со ссылкой на ответ министерства.
"Рассмотрено ваше обращение от 13 апреля 2026 года по вопросу, связанному с повышением пенсионного возраста, и сообщается об отсутствии как планов, так и намерений осуществлять новое повышение пенсионного возраста, — как до 2028 года, так и после него", - говорится в ответе министерства.
Согласно документу, никаких иных, отличных от предусмотренных действующим законодательством РФ, параметров возраста выхода на пенсию не обсуждается и не прорабатывается.