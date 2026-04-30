В Минэкономразвития предложили усилить меры безопасности для альпинистов - РИА Новости, 30.04.2026
15:25 30.04.2026
В Минэкономразвития предложили усилить меры безопасности для альпинистов

Минэкономразвития готовит предложения по усилению безопасности альпинистов

© Фото : JukoFF
Гора Эльбрус, Россия
© Фото : JukoFF
Гора Эльбрус, Россия. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минэкономразвития России совместно с компанией "Кавказ.РФ" готовит предложения по усилению безопасности туристов при восхождениях.
  • Начать предлагается с Эльбруса, так как это одна из самых популярных и сложных точек для восхождения в стране.
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ (Ставропольский край), 30 апр - РИА Новости. Минэкономразвития России совместно с компанией "Кавказ.РФ" готовит предложения по усилению безопасности туристов при восхождениях, начать предполагается с Эльбруса, заявил министр экономического развития Максим Решетников.
"С "Кавказ.РФ" мы готовим предложения, как усилить безопасность туристов при восхождениях. Вот здесь вот просим поручения. Мы готовим и обсуждаем с депутатами предложения, предлагаем начать с Эльбруса", - сказал Решетников на заседании правкомиссии по развитию Северо-Кавказского федерального округа.
Он подчеркнул, что Эльбрус - одна из самых популярных и при этом сложных точек для восхождения в стране. "И когда, конечно, туда идут неподготовленные одиночки особенно, попадают в сложные ситуации. Поэтому предлагаем там такой особый режим регулирования", - добавил министр.
Ранее в Минэкономразвития предлагали провести эксперимент, в соответствии с которым восхождения на Эльбрусе выше 4000 метров будут возможны только для организованных групп в сопровождении аттестованного инструктора с обязательной регистрацией в реестре.
Кавказский инвестиционный форум проходит в Минеральных Водах с 28 по 30 апреля. РИА Новости – информационный партнер форума.
ЭльбрусРоссияСеверо-Кавказский Федеральный округМаксим РешетниковМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
