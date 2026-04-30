В ближайшие десятилетия продолжится гонка технологий, заявил Медведев

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. В ближайшие десятилетия продолжится не просто гонка вооружений, а гонка технологий, это в том числе касается и робототехники, сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев во время поездки в Учебный центр Ленинградского военного округа в четверг.
Он отметил, что еще три-четыре года назад тема робототехники не казалась таким актуальным вопросом.
"Казалось, это все там фантасты какие-то придумывают, даже беспилотники, которыми вы сейчас занимаетесь. Ну, я просто помню, это на моих глазах происходило. Не было ощущения того, что это будет актуально", - добавил Медведев.