В ближайшие десятилетия продолжится гонка технологий, заявил Медведев - РИА Новости, 30.04.2026
20:33 30.04.2026 (обновлено: 21:29 30.04.2026)
Медведев: в ближайшие десятилетия продолжится гонка не вооружений, а технологий

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время осмотра учебного центра Ленинградского военного округа
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Медведев заявил, что в ближайшие десятилетия продолжится гонка технологий.
  • По словам Медведева, это касается и области робототехники.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. В ближайшие десятилетия продолжится не просто гонка вооружений, а гонка технологий, это в том числе касается и робототехники, сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев во время поездки в Учебный центр Ленинградского военного округа в четверг.
"Гонка технологий, не просто гонка вооружений как раньше было, а гонка технологий продолжится, я абсолютно уверен в ближайшие десятилетия. Это касается всего, это касается и робототехники", - сказал Медведев, соответствующее видео опубликовано на платформе "Макс".
Он отметил, что еще три-четыре года назад тема робототехники не казалась таким актуальным вопросом.
"Казалось, это все там фантасты какие-то придумывают, даже беспилотники, которыми вы сейчас занимаетесь. Ну, я просто помню, это на моих глазах происходило. Не было ощущения того, что это будет актуально", - добавил Медведев.
Медведев рассказал, кто станет будущей военной элитой России
