В ближайшие десятилетия продолжится гонка технологий, заявил Медведев

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. В ближайшие десятилетия продолжится не просто гонка вооружений, а гонка технологий, это в том числе касается и робототехники, сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев во время поездки в Учебный центр Ленинградского военного округа в четверг.

"Гонка технологий, не просто гонка вооружений как раньше было, а гонка технологий продолжится, я абсолютно уверен в ближайшие десятилетия. Это касается всего, это касается и робототехники", - сказал Медведев , соответствующее видео опубликовано на платформе " Макс ".

Он отметил, что еще три-четыре года назад тема робототехники не казалась таким актуальным вопросом.