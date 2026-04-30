Руководство ЕС бредит войной с Россией, заявил Медведев
11:21 30.04.2026 (обновлено: 11:32 30.04.2026)
Руководство ЕС бредит войной с Россией, заявил Медведев

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Медведев заявил, что руководство Европейского союза бредит войной с Россией.
  • По его словам, Европейский союз возглавляют люди, которые разрушают то, что было сделано за десятилетия.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Руководство Европейского союза бредит войной с Россией, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Медведев в четверг выступает с лекцией на федеральном просветительском марафоне "Знание.Первые" в Москве.
Он сказал, что Европейский союз возглавляют идиоты, которые сами разрушают то, что было сделано за десятилетия с момента превращения ЕС из союза угля и стали в современный ЕС.
"Это абсолютно деструктивные, недалекие люди, которые бредят войной с Российской Федерацией. Да, каждый из них решает свою задачу, в этом сомнений нет. Они хоть и идиоты, но такие упорные. Но в конечном счете это очень опасная дорожка", - подчеркнул Медведев в ходе лекции.
