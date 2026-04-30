Медведев назвал уровень взаимодействия России и Европы чудовищным

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Медведев назвал нынешний уровень взаимодействия России и Европы чудовищным.
- Он подчеркнул, что конфликт носит экзистенциальный характер и, скорее всего, не исчезнет в обозримом будущем.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Нынешний уровень взаимодействия России и Европы чудовищен, утерянного уровня контактов жаль, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Зампред Совбеза РФ подчеркнул, что конфликт с Европой носит экзистенциальный характер, и он, скорее всего, не исчезнет даже в период жизни поколения.