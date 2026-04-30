Медведев назвал уровень взаимодействия России и Европы чудовищным - РИА Новости, 30.04.2026
11:20 30.04.2026 (обновлено: 11:35 30.04.2026)
Медведев назвал уровень взаимодействия России и Европы чудовищным

Медведев: жаль утерянного уровня контактов между Россией и Европой

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Медведев назвал нынешний уровень взаимодействия России и Европы чудовищным.
  • Он подчеркнул, что конфликт носит экзистенциальный характер и, скорее всего, не исчезнет в обозримом будущем.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Нынешний уровень взаимодействия России и Европы чудовищен, утерянного уровня контактов жаль, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Нынешний уровень взаимоотношения с Европой - чудовищный. Мне, честно сказать, жалко того, что мы потеряли. Но обратно этого не вернуть", - сказал Медведев, выступая с лекцией на просветительском марафоне "Знание.Первые".
Зампред Совбеза РФ подчеркнул, что конфликт с Европой носит экзистенциальный характер, и он, скорее всего, не исчезнет даже в период жизни поколения.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на федеральном просветительском марафоне Знание. Первые - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
