Еще три района Дагестана включат в зону ЧС из-за паводков

Краткий пересказ от РИА ИИ Еще три района Дагестана будут включены в зону чрезвычайной ситуации из-за паводков.

Глава МЧС России Александр Куренков провел заседание правительственной комиссии по координации работ по предупреждению и ликвидации последствий паводков в Дагестане и Чечне.

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Еще три муниципальных района Дагестана будут включены в зону чрезвычайной ситуации из-за паводков, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"В зону чрезвычайной ситуации будут включены еще три района Республики Дагестан", - говорится в сообщении министерства.

Ведомство отмечает, что координировать ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации в регионе продолжает межведомственный оперативный штаб. "На днях его представители обследовали инфраструктуру шести районов Дагестана. По результатам решено включить в зону ЧС еще три муниципальных района: Чародинский, Лакский и Тляратинский", - отмечает министерство.

"В городе Махачкале под контролем правительства региона проводится берегоукрепление реки Тарнаирки, чистится коллектор, чтобы повысить пропускную способность и снизить риски для жилых домов при выпадении обильных осадков. В Дербентском районе аварийно-спасательные работы завершены, группировка Донского спасательного центра МЧС убыла в свой регион. В Хасавюртовском районе продолжают работать специалисты Тульского спасательного центра МЧС", - информирует ведомство.

В Дагестане и Чечне продолжается рассмотрение заявлений для назначения выплат пострадавшему населению. В Дагестане выплаты уже получили почти 10 тысяч человек, в Чечне - чуть более 7 тысяч.