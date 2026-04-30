В Магаданской области обрушился угольный рудник

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. В Магаданской области обрушился Кадыкчанский угольный рудник, несколько человек могли оказаться под завалами, заявило региональное управление МЧС.

"Поступило сообщение о сходе горной массы на угольном разрезе Кадыкчанский в Сусуманском городском округе. По предварительной информации, под завалами могут находиться до восьми человек", — написало ведомство на платформе "Макс".
К месту обрушения выдвинулись пожарные, спасатели, медики и шесть единиц техники. Также вылетел вертолет Ми-8 МЧС.
Гендиректор предприятия Александр Нестерович рассказал РИА Новости, что причиной ЧП стал сход селя. На месте обрушения развернули оперативный штаб. СК России возбудил дело о нарушении правил безопасности.
На Кадыкчанском руднике добывают уголь открытым способом.