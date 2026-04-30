08:41 30.04.2026 (обновлено: 11:26 30.04.2026)
В Магаданской области обрушился угольный рудник

МЧС: в Магаданской области обрушился рудник, под завалами могут быть 8 человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Магаданской области обрушился Кадыкчанский угольный рудник.
  • Под завалами могут находиться до восьми человек, к месту ЧП выдвинулись пожарные, спасатели, медики и техника.
  • Причиной ЧП стал сход селя.
  • СК России возбудил дело о нарушении правил безопасности.
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. В Магаданской области обрушился Кадыкчанский угольный рудник, несколько человек могли оказаться под завалами, заявило региональное управление МЧС.
"Поступило сообщение о сходе горной массы на угольном разрезе Кадыкчанский в Сусуманском городском округе. По предварительной информации, под завалами могут находиться до восьми человек", — написало ведомство на платформе "Макс".

К месту обрушения выдвинулись пожарные, спасатели, медики и шесть единиц техники. Также вылетел вертолет Ми-8 МЧС.
Гендиректор предприятия Александр Нестерович рассказал РИА Новости, что причиной ЧП стал сход селя. На месте обрушения развернули оперативный штаб. СК России возбудил дело о нарушении правил безопасности.
На Кадыкчанском руднике добывают уголь открытым способом.
Магаданская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Сусуманский районПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
