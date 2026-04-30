Россия и Конго достигли серьезных договоренностей, заявила Матвиенко

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Серьезные договоренности достигнуты между Россией и Республикой Конго в ходе визита президента Конго Дени Сассу-Нгессо в Москву, намечены большие планы по укреплению отношений между странами, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Достигнуты серьезные договоренности, намечены новые большие планы по расширению, развитию и укреплению отношений между нашими странами. Мы этому очень рады", - сказала Матвиенко в ходе встречи с Сассу-Нгессо.
"Я знаю, что шла очень серьезная подготовительная работа Вашего визита. Мы также хорошо знаем и чему мы очень рады, что между президентом России Владимиром Путиным и Вами установлены доверительные конструктивные отношения, постоянный политический диалог. Мы знаем, Вы часто общаетесь в разных форматах", - добавила парламентарий.
Говоря о межгосударственных отношениях, Матвиенко подчеркнула, что они успешно развиваются.
"Хочу заверить Вас, что и впредь по парламентской линии мы будем делать все для того, чтобы те договоренности, которые достигаются на высшем уровне, реализовывались и работали", - констатировала политик.