Рейтинг@Mail.ru
Россия и Конго достигли серьезных договоренностей, заявила Матвиенко
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:16 30.04.2026
Россия и Конго достигли серьезных договоренностей, заявила Матвиенко

© Фото : пресс-служба СФПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Фото : пресс-служба СФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Между Россией и Республикой Конго достигнуты серьезные договоренности в ходе визита президента Конго Дени Сассу-Нгессо в Москву.
  • Валентина Матвиенко заявила о планах по расширению, развитию и укреплению отношений между странами.
  • Председатель Совета Федерации подчеркнула важность государственного визита президента Конго и выразила готовность парламента способствовать реализации достигнутых договоренностей.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Серьезные договоренности достигнуты между Россией и Республикой Конго в ходе визита президента Конго Дени Сассу-Нгессо в Москву, намечены большие планы по укреплению отношений между странами, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Достигнуты серьезные договоренности, намечены новые большие планы по расширению, развитию и укреплению отношений между нашими странами. Мы этому очень рады", - сказала Матвиенко в ходе встречи с Сассу-Нгессо.
Председатель Совфеда отметила, что в России придают очень большое значение государственному визиту президента Конго.
"Я знаю, что шла очень серьезная подготовительная работа Вашего визита. Мы также хорошо знаем и чему мы очень рады, что между президентом России Владимиром Путиным и Вами установлены доверительные конструктивные отношения, постоянный политический диалог. Мы знаем, Вы часто общаетесь в разных форматах", - добавила парламентарий.
Говоря о межгосударственных отношениях, Матвиенко подчеркнула, что они успешно развиваются.
"Хочу заверить Вас, что и впредь по парламентской линии мы будем делать все для того, чтобы те договоренности, которые достигаются на высшем уровне, реализовывались и работали", - констатировала политик.
В миреРоссияРеспублика КонгоВалентина МатвиенкоДени Сассу-НгессоМоскваВладимир ПутинСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала