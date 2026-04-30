СМИ: Мадьяр назвал условие для одобрения переговоров о членстве Киева в ЕС - РИА Новости, 30.04.2026
12:58 30.04.2026 (обновлено: 16:53 30.04.2026)
СМИ: Мадьяр назвал условие для одобрения переговоров о членстве Киева в ЕС

Bloomberg: Мадьяр заявил ЕС, что хочет расширения прав венгров на Украине

  • Лидер венгерской партии "Тиса" Петер Мадьяр озвучил условие для одобрения начала переговоров о вступлении Киева в Евросоюз.
  • Мадьяр считает, что национальному меньшинству Венгрии на Украине должны быть предоставлены дополнительные права.
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Лидер победившей на выборах венгерской партии "Тиса" Петер Мадьяр озвучил ЕС условие, касающееся расширения прав венгров на Украине, выполнение которого необходимо для одобрения Венгрией начала официального переговорного процесса о принятии Киева в Евросоюз, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Мадьяр хочет, чтобы венгерскому национальному меньшинству на Украине были предоставлены дополнительные права, прежде чем он одобрит официальные переговоры Киева о вступлении в Европейский союз", — говорится в материале агентства.
По данным источников, вопрос обсуждался в среду в ходе встречи будущего премьер-министра Венгрии с главой Евросовета Антониу Коштой в Брюсселе.
Как отмечает агентство Блумберг, Мадьяр выдвинул условия, которые по большей части повторяют список из 11 требований, представленных Киеву премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в 2024 году.
Права венгерского меньшинства на Украине, компактно проживающего в западной части страны, последовательно ущемляются киевским режимом с 2015 года: помимо украинизации сферы образования, в нынешних условиях венгры сталкиваются с насильственной мобилизацией в ВСУ. Глава венгерского МИД Петер Сийярто рассказал в марте, что многие венгры, мобилизованные сотрудниками территориальных центров комплектования, пропали без вести или погибли. Действующее руководство Венгрии также отмечало, что не поддержит вступление Украины в Евросоюз без возвращения венгерскому меньшинству его прав.
