Петер Мадьяр, лидер победившей на выборах в Венгрии партии "Тиса", заявил о готовности принять антикоррупционные меры и выполнить другие условия для разморозки средств.

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Брюссель попытается влиять на действия лидера победившей на выборах в Венгрии партии "Тиса" Петера Мадьяра путем манипулирования замороженными в Евросоюзе средствами, причитающимися Будапешту, заявил РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

"Они пойдут на выплату миллиардов евро, чтобы усилить (позиции Мадьяра внутри Венгрии - ред.), но при этом держать его под контролем. Венгрия в таком случае больше никогда не наложит вето на решения Брюсселя", - сказал Нимайер.

По его мнению, Брюссель также "будет готов даже не мешать импорту Венгрией российских энергоносителей" для укрепления позиций Мадьяра внутри страны.