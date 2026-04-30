Спикер нижегородского парламента Люлин выступил за поддержку переселенцев

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 апр - РИА Новости. Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин настаивает на усилении мер поддержки переселенцев, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Депутаты законодательного собрания региона обсудили реализацию государственной миграционной политики и социально-культурной адаптации иностранных граждан в регионе на традиционном "Правительственном часе".

Как было отмечено в ходе выступления министра демографии и развития человеческого капитала Нижегородской области Игоря Пантюхина, регион интересен для трудовых мигрантов, в основном из стран ближнего зарубежья. Ключевыми отраслями, где заняты иностранные работники, остаются строительство, сельское хозяйство и обрабатывающая промышленность.

Для повышения качества адаптации власти активно используют грантовую поддержку социально ориентированных НКО, проводят выездные лекции на предприятиях и распространяют информационные памятки. Только в первом квартале 2026 года в таких мероприятиях приняли участие 240 иностранных граждан.

Также на заседании было отмечено, что особое внимание уделяется языковому тестированию детей мигрантов перед зачислением в школы. С 1 апреля 2025 года эта процедура стала обязательной. По данным на апрель 2026 года, тестирование прошли 393 ребенка, из них 144 ребенка не смогли успешно сдать экзамен. Им были предложены программы дополнительного обучения русскому языку – всего в регионе действует 70 таких курсов.

Кроме того, с 2026 года программа содействия добровольному переселению соотечественников продлена до 2028 года, а единовременная выплата участникам увеличена до 52 тысяч рублей.

Было отмечено, что сейчас межнациональная ситуация в Нижегородской области характеризуется как относительно спокойная и находится под контролем. Это результат системной межведомственной работы.