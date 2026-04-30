Глава Минсельхоза рассказала о сложностях посевной кампании в России

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Весенняя посевная кампания в России пока проходит тяжело, погода аномальная, много осадков, заявила глава Минсельхоза России Оксана Лут.
"Весенняя кампания в стране в целом у нас пока проходит тяжело. У нас достаточно аномальная погода, очень много осадков", - сказала она журналистам в рамках рабочей поездки в Ставропольский край.
"Мы, конечно, сейчас идем в среднем по сценарию 2022 года, когда достаточно поздний сев 2022 года. Но, как вы помните, в 2022 году мы получили рекордный урожай в 157 миллионов тонн зерновых. Поэтому здесь, конечно, поздний сев дает возможность получения большого урожая, собственно, на что мы и рассчитываем", - сказала министр.
Накануне в ходе заседания правительства Лут говорила, что уже 55 регионов приступили к весенним полевым работам, но из-за непогоды в ряде субъектов работы идут с отставанием. Однако, несмотря на погоду, 97% из 20 миллионов гектаров озимых находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии, что существенно лучше показателя прошлого года.
Глава Минсельхоза оценила состояние посевов озимых в России
14 апреля, 16:30