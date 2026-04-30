Глава Минсельхоза рассказала о сложностях посевной кампании в России

"Мы, конечно, сейчас идем в среднем по сценарию 2022 года, когда достаточно поздний сев 2022 года. Но, как вы помните, в 2022 году мы получили рекордный урожай в 157 миллионов тонн зерновых. Поэтому здесь, конечно, поздний сев дает возможность получения большого урожая, собственно, на что мы и рассчитываем", - сказала министр.