Глава Минсельхоза рассказала о сложностях посевной кампании в России
17:36 30.04.2026 (обновлено: 21:22 30.04.2026)
Глава Минсельхоза рассказала о сложностях посевной кампании в России

Лут: посевная кампания в России проходит тяжело из-за аномальной погоды

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Посевные работы в Краснодарском крае
Посевные работы в Краснодарском крае. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Весенняя посевная кампания в России пока проходит тяжело.
  • По словам главы Минсельхоза России Оксаны Лут, причиной сложностей стали аномальная погода и большое количество осадков.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Весенняя посевная кампания в России пока проходит тяжело, погода аномальная, много осадков, заявила глава Минсельхоза России Оксана Лут.
"Весенняя кампания в стране в целом у нас пока проходит тяжело. У нас достаточно аномальная погода, очень много осадков", - сказала она журналистам в рамках рабочей поездки в Ставропольский край.
"Мы, конечно, сейчас идем в среднем по сценарию 2022 года, когда достаточно поздний сев 2022 года. Но, как вы помните, в 2022 году мы получили рекордный урожай в 157 миллионов тонн зерновых. Поэтому здесь, конечно, поздний сев дает возможность получения большого урожая, собственно, на что мы и рассчитываем", - сказала министр.
Накануне в ходе заседания правительства Лут говорила, что уже 55 регионов приступили к весенним полевым работам, но из-за непогоды в ряде субъектов работы идут с отставанием. Однако, несмотря на погоду, 97% из 20 миллионов гектаров озимых находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии, что существенно лучше показателя прошлого года.
РоссияСтавропольский крайОксана ЛутМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
